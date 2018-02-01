Afrin operasyonu yavaş ilerliyor çünkü...

Turkish Heritage Organization'ın (THO) Washington'da düzenlediği "Bölgesel İstikrar: NATO Altında ABD-Türkiye Stratejik İttifakı ve İşbirliği" başlıklı panele Balyoz mağduru Emekli Tümgeneral Ahmet Bertan Nogaylaroğlu ile ABD ordusundan emekli Deniz Piyade Komutanı General James Conway katıldı.

Afrin operasyonu sadece Türkiye'de değil dünyada da örnek gösterilecek bir operasyon olduğunu kaydeden Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, "Bu, hem TSK hem de Türk milleti için son derece önemlidir. Afrin operasyonu, Türk milletinin ve askerinin yüz akı olacak bir operasyondur. Zira son dönemde TSK birçok badireyi atlattı ve bazı soru işaretleri vardı. Bunların giderilmesi açısından çok önemli oldu" ifadesini kullandı.

Türk halkının hemen hepsinin bu operasyonu destekliyor oluşunun da çok değerli olduğunu vurgulayan emekli Nogaylaroğlu, "Bu operasyon Türk halkının bekasıyla ilgilidir ve hepimizin bir araya gelmiş olması hayati derecede önemi haiz" dedi.

Milli silahlarla yapılıyor

Afrin'deki operasyonun TSK'nın son dönemde milli savunma sanayinin geliştirmiş olduğu silahları kullanması açısından da önemli olduğunu hatırlatan Nogaylaroğlu, "36 yıl Türk Hava Kuvvetlerinde uçtum, bir tane Türk perçini görecek miyiz derken bugünlere geldik. Türk karar vericilerinin, milletimizin ve mühendislerimizin bir araya gelerek bu milli silahları geliştirmiş olması gerçekten gurur verici" ifadelerini kullandı.

Bu operasyonun, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yapılıyor olmasının da bir gereklilik olduğunu kaydeden emekli komutan, ÖSO mensuplarının o bölgenin insanı olduklarını ve bölgeyi gayet iyi bildiklerini dile getirdi.

Operasyon neden yavaş ilerliyor?

Emekli Tümgeneral Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, operasyonun neden yavaş ilerlediği konusunda ise şunları söyledi: "Biz terörle mücadele ederken sivillerin zarar görmemesi noktasında azami dikkat gösteren bir milletiz. Eğer sivillerle ilgili hassasiyet gösterilmese o bölge iki günde alınıp geçilebilirdi."

Balyoz Davası sürecinin ilk mağdurlarından olan ve 3 yıla yakın hapiste yatan Nogaylaroğlu, bu süreçle ilgili olarak da şu değerlendirmeyi yaptı: "FETÖ herhangi bir örgüt değildir, Türkiye Cumhuriyeti devletini ele geçirmek üzere organize edilmiş tehlikeli bir terör örgütüdür. FETÖ, Amerikalılara bizleri içeri attırdıktan sonra bizlerin anti-Amerikancı olduğumuzu ve o yüzden içeri attırdıklarını söylediler. Çok sayıda üst düzey asker çok mağdur oldu. Umarım Amerikalılar da bunu anlarlar ve bu grubun ABD'de kalmasına müsaade etmezler” dedi.

Türkiye'nin bir NATO üyesi olarak birçok yerde görev yaptığını hatırlatan Nogaylaroğlu, "Biz neden Afganistan'da düzeni sağlamak için Amerikalılarla çalışıyorsak onların da bizim buradaki terörle mücadelemizi anlaması lazım" dedi.

YPG'ye destek taktikselmiş!

ABD'nin neden Suriye'de terör örgütü PYD/PKK unsurları ile çalışma kararı aldığını Washington perspektifinden anlatan Amerikalı emekli komutan James Conway ise "ABD'nin YPG'ye desteği taktikseldir, ancak Türkiye stratejik bir ortaktır" değerlendirmesini yaptı.

YENİ MESAJ/WASHINGTON