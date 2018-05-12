Afyon Şeker Fabrikası da gitti

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Afyon Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 725 milyon lirayla Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi. Üç elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 701 milyon 100 bin lira, artırım aralığı da 1 milyon lira olarak belirlendi.

Açık artırma sonunda en yüksek teklifi 725 milyon lirayla Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi. Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) tarafından Türkşeker'e ait Afyon Şeker Fabrikası'nın, özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi veren Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ'ye satışı onaylandı. Afyon Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

HABER MERKEZİ