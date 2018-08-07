Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96161
ALTIN
205.269
DOLAR
5.2273
STERLİN
6.8254
EURO
6.0601

Ağaoğlu'nun 200 milyon dolar borcu var

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, şu anda bilanço büyüklüklerinin 17 milyar lira olduğunu belirterek, "İstanbul'da Uluslararası İstanbul Finans Merkezi'ni yapıyoruz

07 Ağustos 2018 Salı 19:25
Ağaoğlu'nun 200 milyon dolar borcu var

Orada ciddi yatırım yaptık, orası biraz aksadı. Onun finansal yükünü taşıyoruz ama benim tüm borcum finans merkezine yatırdığım paranın yarısı bile değil. Orada yaklaşık 400 milyon lira borç kapattık. Ben hep özkaynakla çalışan bir şirketiz" dedi. Toplam

borcunun yaklaşık 200 milyon dolar olduğunu belirten Ağaoğlu,  yurt dışında 1 mal varlığı olmadığını savundu. İstanbul'da şirketin Bodrum yapmayı planaldığı projesinin tanıtımında konuşan Ağaoğlu, dünyanın sıkıntılı bir süreçten geçtiğine işaret ederek, "Dünyanın da Türkiye'nin de güllük gülistanlık olmadığını zaten biliyoruz. Binlerce çalışanımız var.Gerekirse bazı varlıklarımızı satıp hayatımızı devam ettirme yönünde işimizi en iyi şekilde yapıp ekonomiye katkı sağlama noktasında elimizden geleni yaparız. Ekonominin, çarkların dönmesi lazım" dedi.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli uydular 2021'de hizmette
Milli uydular 2021'de hizmette
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı
Çavuşoğlu ile Pompeo telefonda görüştü
Çavuşoğlu ile Pompeo telefonda görüştü
Rusya'nın en etkili uçağı Su-35
Rusya'nın en etkili uçağı Su-35
Bekçiler hırsızlığa set oldu
Bekçiler hırsızlığa set oldu
Goldman Sachs'tan tuhaf uyarı
Goldman Sachs'tan tuhaf uyarı
Suriyelilerin geri dönmesi için Esad harekete geçti
Suriyelilerin geri dönmesi için Esad harekete geçti
TSK'dan Münbiç'te 26'ncı devriye
TSK'dan Münbiç'te 26'ncı devriye
Haydar Baş'tan flaş cevap! 'Haberlerin tamamı yalan ve iftira'
Haydar Baş'tan flaş cevap! 'Haberlerin tamamı yalan ve iftira'
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim