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AGİT yeniden sayım istedi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü Michael Georg Link yaptığı açıklamada, "Oyların yeniden sayılması, seçim sürecine yönelik zayıflayan güveni artıracaktır" dedi.

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AGİT yeniden sayım istedi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü Michael Georg Link yaptığı açıklamada, "Oyların yeniden sayılması, seçim sürecine yönelik zayıflayan güveni artıracaktır" dedi.

Hükümetin AGİT raporunu dikkate almayacağı yönündeki beyanatlardan üzüntü duyduğunu kaydeden Link, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işbirliğine yanaşmaması durumunda Türkiye'deki politik durumun kötüleşeceğini söyledi.

“Bizim raporlarımız sadece AGİT tarafından değil, aynı zamanda AB, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler tarafından değerlendirilir ve bu kurumlara referans teşkil eder" diyen Link, Türkiye'nin, gözlemcilerinin tavsiyeleri konusunda AGİT ile iş birliği yapmaması durumunda, bunun başka devletler ve kurumlar tarafından eleştirileceği ve politik açıdan sonuçsuz kalmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

HABER MERKEZİ

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