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Ağrı'da hain saldırı

Ağrı'da bölücü terör örgütü üyelerince yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda ise teröristlerin kullandığı sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

20 Mayıs 2018 Pazar 17:41
Ağrı'da hain saldırı

HABER MERKEZİ

Ağrı'da bölücü terör örgütü üyelerince yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bölücü terör örgütü tarafından döşenen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettiği bildirildi.

Saldırıda bir askerin şehit olduğu, bir askerin ağır yaralandığı belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

Sığınaktan cephanelik çıktı

Öte yandan Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerin kullandığı sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. İlçeye bağlı Çatalca Köyü bölgesinde 20 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda yakalanan teröristin yer göstermesi sonucu Yufkalı Köyü Nizar Tepe mevkisinde bir sığınağın tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Sığınakta yapılan aramada, AT-4 tanksavar silahı, 2 antitank roket başlığı, kanas keskin nişancı tüfeği, kanas keskin nişancı tüfeğine ait dürbün, 5 kanas keskin nişancı tüfeğine ait şarjör, 85 kanas keskin nişancı tüfeğine ait fişek, tüp,  bin metre kablo, şemsiye ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. AA

Anahtar Kelimeler:
AğrıSaldırıPKKTerör
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