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Ağrı’da 3 korucusu şehit oldu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Güngören Köyü yakınlarında teröristlerle çıkan çatışmada 3 güvenlik korucusu şehit oldu, 4 terörist etkisiz hale getirildi

29 Eylül 2017 Cuma 11:16
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Ağrı’da 3 korucusu şehit oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde geçtiğimiz günlerde 3 Afgan kaçak göçmenin PKK’lı teröristler tarafından öldürülmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Güngören Köyü yakınlarında teröristlerle çıkan çatışmada 3 güvenlik korucusu şehit oldu, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, “25 Eylül 2017 tarihinde Doğubayazıt İlçesi Yaygınyurt Köyü Civarında 3 Afganlı göçmenin Bölücü terör örgütü mensuplarınca vurularak öldürülmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonlarda, 28 Eylül 2017 Perşembe günü Güngören Köyü Civarında teröristlerle sıcak temas sağlanmış, 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmalarda 3 Güvenlik Korucusu şehit olmuştur. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmektedir” denildi.

İHA

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