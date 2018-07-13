Ağrı’da jeotermal sıcak su bulundu

Ağrı Valiliği İl Özel İdaresi ve Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü protokolünce 2 ay önce başlatılan ve maliyeti 3 buçuk milyon lirayı bulan sondaj çalışmalarında yerin bin 500 metre derinliğinde 48 derece sıcaklıkta su bulundu. Ağrı’yı kalkındırması beklenen jeotermal su, bölgede yapılması planlanan 30’a yakın otelin jeotermal suyunu karşılayacak.

Ağrı Valiliği İl Özel İdaresi Kaynakları ile Ağrı-Van karayolu güzergahı Ahmed-i Hani Havaalanı karşısında Nisan ayında Madem Teknik Arama (MTA) ekipleri tarafından başlatılan sondaj çalışması sonuç verdi. Ekipler yerin bin 500 metre derinliğinde 48 derece sıcaklığında su bulundu. Sondajın vurulduğu alana gelen Ağrı Valisi Süleyman Elban yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu. Programda konuşma yapan Vali Elban, tarifi imkansız bir mutluluk içinde olduğunu dile getirerek geçtiğimiz yıl Eylül ayında Ağrı’da jeotermal enerji olabileceği ihtimali üzerine Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü ile görüştüklerini ve bu görüşmeden olumlu sonuç aldıklarını söyledi.

MTA tarafından Ağrı’ya uzman ekiplerin gönderildiğini ifade eden Elban, "2 defa farklı çalışma grubu ile birlikte yaklaşık 2 aylık bir etüt çalışması neticesinde bulunduğumuz bu alanda sondaj çalışması kararı alındı. Mevsim kışa geldiği için Nisan ayı itibariyle de alınan bu karar doğrultusunda bu bölgede sondaj çalışması başladı. Bu çalışmanı neticesinde Allah’a hamd olsun ki arzu ettiğimiz miktar ve derecenin üzerinde bir jeotermal su kaynağına ulaşıldı" dedi.

