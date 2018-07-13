Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
89898
ALTIN
193.374
DOLAR
4.8448
STERLİN
6.4084
EURO
5.6556

Ağrı’da jeotermal sıcak su bulundu

Ağrı Valiliği İl Özel İdaresi ve Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü protokolünce 2 ay önce başlatılan ve maliyeti 3 buçuk milyon lirayı bulan sondaj çalışmalarında yerin bin 500 metre derinliğinde 48 derece sıcaklıkta su bulundu

13 Temmuz 2018 Cuma 16:10
Ağrı’da jeotermal sıcak su bulundu

Ağrı Valiliği İl Özel İdaresi ve Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü protokolünce 2 ay önce başlatılan ve maliyeti 3 buçuk milyon lirayı bulan sondaj çalışmalarında yerin bin 500 metre derinliğinde 48 derece sıcaklıkta su bulundu. Ağrı’yı kalkındırması beklenen jeotermal su, bölgede yapılması planlanan 30’a yakın otelin jeotermal suyunu karşılayacak.  

Ağrı Valiliği İl Özel İdaresi Kaynakları ile Ağrı-Van karayolu güzergahı Ahmed-i Hani Havaalanı karşısında Nisan ayında Madem Teknik Arama (MTA) ekipleri tarafından başlatılan sondaj çalışması sonuç verdi. Ekipler yerin bin 500 metre derinliğinde 48 derece sıcaklığında su bulundu. Sondajın vurulduğu alana gelen Ağrı Valisi Süleyman Elban yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu. Programda konuşma yapan Vali Elban, tarifi imkansız bir mutluluk içinde olduğunu dile getirerek geçtiğimiz yıl Eylül ayında Ağrı’da jeotermal enerji olabileceği ihtimali üzerine Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü ile görüştüklerini ve bu görüşmeden olumlu sonuç aldıklarını söyledi.

MTA tarafından Ağrı’ya uzman ekiplerin gönderildiğini ifade eden Elban, "2 defa farklı çalışma grubu ile birlikte yaklaşık 2 aylık bir etüt çalışması neticesinde bulunduğumuz bu alanda sondaj çalışması kararı alındı. Mevsim kışa geldiği için Nisan ayı itibariyle de alınan bu karar doğrultusunda bu bölgede sondaj çalışması başladı. Bu çalışmanı neticesinde Allah’a hamd olsun ki arzu ettiğimiz miktar ve derecenin üzerinde bir jeotermal su kaynağına ulaşıldı" dedi. 
 

Anahtar Kelimeler:
AğrıJeotermal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oktar soruşturmasında avukat kuşkusu
Oktar soruşturmasında avukat kuşkusu
76 terörist etkisiz hale getirildi
76 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'da terör saldırısı
Diyarbakır'da terör saldırısı
Sağanak Ordu'da etkili oldu
Sağanak Ordu'da etkili oldu
1 milyon 234 bin kişi KPSS için ter dökecek
1 milyon 234 bin kişi KPSS için ter dökecek
Atatürk büstüne çirkin saldırı
Atatürk büstüne çirkin saldırı
FETÖ firarisi lüks içinde yaşıyor
FETÖ firarisi lüks içinde yaşıyor
Almanya'dan şok haber! FETÖ ve Öksüz itirafı...
Almanya'dan şok haber! FETÖ ve Öksüz itirafı...
Türkiye’nin ayıbı
Türkiye’nin ayıbı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim