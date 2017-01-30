Ahmet Türk İstanbul’a getirildi

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan Türk, sağlık raporunda eksik kalan tetkiklerin yapılması için Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan jandarma eşliğinde Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Burada yaklaşık yarım saat kalan Türk, Elazığ’daki cezaevine sevk edildi. Ahmet Türk’ün avukatı Zeynep Ceren Boztoprak, eksik kalan tetkikleri İstanbul’da yapılacak müvekkilinin, çıkacak raporun sonucuna göre cezaevinde kalıp kalmayacağının belli olacağını ifade etmişti. İçişleri Bakanlığınca 17 Kasım 2016’da görevden uzaklaştırılan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde 21 Kasım’da gözaltına alınmış ve 24 Kasım’da tutuklanmıştı. Türk, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan 15 Ocak’ta Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti. AA