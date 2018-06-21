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AİHM'den Breivik'e red

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Norveç'te 2011'de 77 kişiyi katleden Anders Behring Breivik'in, tutukluluk koşullarının insan haklarını ihlal ettiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetti

21 Haziran 2018 Perşembe 17:51
AİHM'den Breivik'e red

Mahkemeden yapılan açıklamada, Breivik'in tutukluluk koşullarının 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin herhangi bir maddesini ihlal etmediği, dolayısıyla dava açılmasına yer olmadığına karar verildiği belirtildi. Breivik, 2015 yılında Norveç devleti aleyhine açtığı davada, cezasını çektiği hapishane koşullarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. ve 8. maddelerine aykırı olduğunu savunmuştu.

Şikayeti değerlendiren Oslo yerel mahkemesi, Breivik'in üç odalı özel hücresindeki şartların "insanlık dışı veya onur kırıcı" olduğuna, Norveç hükümetinin Breivik'e yaklaşık 33 bin avro ödemesine hükmetmişti. Norveç hükümeti ise karara itiraz ederek bir üst mahkeme olan Norveç Yüksek İstinaf Mahkemesine başvurmuştu. Mahkeme Breivik'in haklarının ihlal edilmediğine karar vermişti. Breivik kendi ülkesindeki iç hukuk yollarının tüketilmesinin ardından AİHM'ye başvurmuştu.
AA

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