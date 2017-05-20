AK Parti'de kongre günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanlığı’na bugün yapılacak 3. Olağanüstü Büyük Kongre'yle yeniden dönüyor. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na 27 Ağustos 2014’te teslim ettiği genel başkanlık görevini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapılacak kongreyle Başbakan Binali Yıldırım’dan devralmasıyla hem AK Parti’de ikinci Erdoğan dönemi, hem de partili cumhurbaşkanı dönemi resmen başlayacak.

Erdoğan’ın genel başkan olmasının ardından, AK Parti TBMM Grup Başkanlığı’na Başbakan Yıldırım’ın getirilmesi için grupta seçim yapılacak. Bu amaçla AK Parti TBMM Grubu’nun Salı ya da Çarşamba günü toplantısı yapması bekleniyor. Başbakan Yıldırım'ın grup başkanı seçileceği bu toplantıda grup başkanvekillerinin de değişebileceği ifade ediliyor. Bazı grup başkanvekillerinin bakan olarak atanabileceği kaydediliyor.

Gül’e özel kurye ile davet

AKP yönetimi, bugün gerçekleşecek olağanüstü kongresi için eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ‘özel kurye’yle davetiye gönderirken, üç eski vekili çağırmadı. Kongreye yabancı misyon şefleri ve büyükelçilikler davet edildi. Ankara Arena Spor Salonu’ndaki kongreye kurucular dahil parti yönetiminde görev yapmış isimler ve eski vekiller davet edildi.

Eski vekillerden Abdüllatif Şener, Ertuğrul Yalçınbayır ve İdris Naim Şahin’e davet yapılmadı. Buna ek olarak, ‘partinin ağır toplarından’ Bülent Arınç ve Abdullah Gül’e davetiye gönderildi.

AK Parti'de Tüzük değişiyor

AK Parti Hukuk İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Tüzüğü'nde 9 maddeden oluşan değişiklik kapsamında, tüzüğün 4. maddesine "AK Parti, temel amaç ve hedefler doğrultusunda, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' anlayışını sarsılmaz bir ilke olarak kabul eder" ibaresinin ekleneceğini bildirdi.

Yazıcı, bugün yapılacak AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne sunulacak tüzük değişiklik teklifine ilişkin parti genel merkezinde dün basın toplantısı düzenledi. AK Parti Merkez ve Karar Yönetim Kurulu'nun (MKYK), tüzük değişikliğine ilişkin, kendisinin başkanlığında toplandığını hatırlatan Yazıcı, Genel Sekreter Abdulhamit Gül, Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Fatih Şahin, Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş ile AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat'ın yer aldığı tüzük değişikliği komisyonu oluşturulduğunu söyledi. Komisyonun, çalışmalarını tamamladığını ve MKYK'ya ilettiğini, MKYK'nın da yapılan çalışmayı uygun bularak, karara bağlanmak üzere Genel Kurul'a sunulmasına karar verdiğini açıkladı.

Yazıcı, AK Parti Tüzüğündeki 9 maddede yapılacak değişiklik teklifinin ana omurgasını, "Temel Amaçlar" başlıklı 4. maddenin, 16. fıkrasına eklenen hükmün oluşturduğunu aktardı. Yazıcı, parti tüzüğünde yapılan değişiklikle genel başkan vekilliği ihdas edildiğini belirterek, tüzüğe "Genel başkan vekili, MKYK üyeleri arasından genel başkan tarafından belirlenir. Genel başkan vekili, genel başkanın verdiği görevleri ifa eder, yetkileri kullanır. Genel başkanın yokluğunda genel başkan vekili, MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık eder" ibaresinin konulduğunu söyledi.

'En büyük zalim yasakçı jakobenler'

Bugün gerçekleşecek kongre öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İbn Haldun Üniversitesi Sempozyumu'nda konuştu.

Erdoğan, "Nasıl kökleriyle bağı kopan bir çınar kurursa, medeniyet birikimiyle irtibatını koparan bir ülke de fikri kuraklığa maruz kalır. Yüzyıllara sarih ilim deryasından istifade etmeden özgün eserler verilemez. Geçmişi yok sayarak geleceğe yürünemez. Bu ülke ne çektiyse aşağılık kompleksinden çekmiştir. Bu millete en büyük zulmü, bağrından çıktığı toplumun değerlerine düşman, yasakçı, baskıcı jakobenler yapmıştır" dedi.

"Kendi ideolojileri dışındakilere hayat hakkı tanımayanlar, bugün düşünce özgürlüğü üzerinden şahsımızı, hükümetimizi ve devletimizi hedef alıyorlar" ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti: "Biz sizi biliyoruz. Sizler bu ülkede kendi düşünce dünyanızın ilim adamlarına bile üniversitelerde hayat hakkı tanımadınız, onları dahi sokağa attınız. Biz sizi iyi tanırız. Daha düne kadar yasakçı zihniyetin en ateşli savunucuları olanlar, bugün demokrasi fanatiği numarasıyla kendini paralıyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Biz bunların cemaziyelevvelini gayet iyi biliriz. Sicili hak ve hürriyet katliamlarıyla dolu olanların bize ders vermeye kalkması komik kaçıyor, komik."