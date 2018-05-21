AK Parti'nin yarısı elendi

AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini 16.27'de Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet tarafından milletvekili aday listeleri YSK'ye getirildi.

AK Parti'nin listesinde, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, İzmir 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı olarak yer aldı. AK Parti 27. Dönem Milletvekili Aday Listesinde, motosikletçi Kenan Sofuoğlu, güreşçi Selçuk Çebi ve teknik direktör Alpay Özalan da yer aldı.

AK Parti'nin 27. dönem milletvekili aday listesinde 25 yaş altı aday sayısı 57 olurken 8 engelli milletvekili adayı da listelerde yer aldı. AK Parti'nin 27. dönem milletvekili aday listesinde 126 kadın milletvekili adayı yer aldı. AK Parti'de en genç milletvekili adayı, Kocaeli'den 11'inci sırada aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu. AK Parti'de 26. dönemde milletvekili olan 167 kişi yeniden milletvekili adayı gösterildi.

te yandan AK Parti'nin 27. dönem milletvekili aday listesinde, 65. Hükümet'te görev alan Başbakan Yardımcısı Şimşek, AB Bakanı Çelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Ekonomi Bakanı Zeybekci, Maliye Bakanı Ağbal yer almadı. HABER MERKEZİ