Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
102258
ALTIN
190.007
DOLAR
4.5841
STERLİN
6.1476
EURO
5.3954
banner138

AK Parti'nin yarısı elendi

AK Parti'de 26. dönemde milletvekili olan 167 kişi yeniden milletvekili adayı gösterildi. Parti 1 Kasım 2015 seçimlerinde 316 milletvekili çıkarmıştı

21 Mayıs 2018 Pazartesi 16:58
AK Parti'nin yarısı elendi

AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini 16.27'de Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet tarafından milletvekili aday listeleri YSK'ye getirildi.

AK Parti'nin listesinde, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, İzmir 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı olarak yer aldı. AK Parti 27. Dönem Milletvekili Aday Listesinde, motosikletçi Kenan Sofuoğlu, güreşçi Selçuk Çebi ve teknik direktör Alpay Özalan da yer aldı.

AK Parti'nin 27. dönem milletvekili aday listesinde 25 yaş altı aday sayısı 57 olurken 8 engelli milletvekili adayı da listelerde yer aldı. AK Parti'nin 27. dönem milletvekili aday listesinde 126 kadın milletvekili adayı yer aldı. AK Parti'de en genç milletvekili adayı, Kocaeli'den 11'inci sırada aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu. AK Parti'de 26. dönemde milletvekili olan 167 kişi yeniden milletvekili adayı gösterildi.

te yandan AK Parti'nin 27. dönem milletvekili aday listesinde, 65. Hükümet'te görev alan Başbakan Yardımcısı Şimşek, AB Bakanı Çelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Ekonomi Bakanı Zeybekci, Maliye Bakanı Ağbal yer almadı. HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Ak Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'den İran'a 12 şart
ABD'den İran'a 12 şart
DEAŞ, Yermük'ü terk ediyor
DEAŞ, Yermük'ü terk ediyor
Havalimanlarında yolcu rekoru
Havalimanlarında yolcu rekoru
Tarım işçilerinin zorlu Ramazan mesaisi
Tarım işçilerinin zorlu Ramazan mesaisi
Oruç kanserli hücreleri temizliyor
Oruç kanserli hücreleri temizliyor
Şehitlere gözüyaşlı veda
Şehitlere gözüyaşlı veda
104 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
104 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
KKTC'deki casinolar MASAK merceğinde
KKTC'deki casinolar MASAK merceğinde
Yeni milli silahlar geliyor
Yeni milli silahlar geliyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim