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AK Parti’de düğmeye basılıyor

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan’ın bazı AK Parti teşkilatlarında tespit ettiği 'metal yorgunluğu' köklü değişimle aşılacak. Partide 970 ilçe ile 81 il yönetiminin önemli ölçüde değişmesi bekleniyor

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AK Parti’de düğmeye basılıyor
AK Parti'nin kongre takvimi, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarında belirlendi. AK Parti Teşkilat Başkanlığı koordinasyonunda, 4 Temmuz'da başlayan 6. Olağan Büyük Kongre sürecine ilişkin ilk olarak belde kongreleri tamamlandı. Kongre takviminin ikinci aşaması, 19 Ağustos'ta ilçe kongreleriyle başlayacak. Türkiye genelindeki merkez ilçe teşkilatlarıyla 970 ilçenin kongreleri yapılacak. Yurt genelinde ilçelerde her hafta sonu ortalama 60 kongrenin yapılması, 12 Kasım'a kadar kongre sürecinin tamamlanması planlanıyor. İlçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından başlayacak il kongrelerinin de 2018 Şubat ayı sonuna kadar yapılması öngörülüyor. Bu kapsamda partinin 81 il başkanı ve yönetim kurulu üyeleri seçilecek. Kurban Bayramı ile Afyonkarahisar'daki AK Parti istişare ve değerlendirme toplantılarının yapılacağı hafta kongre yapılmayacak.
İl kongreleri bittikten sonra AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nin tarihine ilişkin süreç başlayacak. Siyasi Partiler Kanunu'na göre 12 Eylül 2018'den önce yapılması gereken olağan kongrenin kesin tarihi, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan ile partinin yetkili organlarınca belirlenecek. AK Parti'de kongreler için birtakım ilke kararları alındı. Buna göre, 81 il başkanı başta olmak üzere teşkilatın her kademesindeki isimler tek tek gözden geçirilecek. Milletvekili, belediye başkanı, il ve ilçe başkanının birinci derece yakınları da parti yönetimlerinde görev alamayacak. Akraba ilişkisi olmayanların yönetimlerde olmasına özen gösterilecek. Mümkün olduğunca muhtarlar yönetimlerde değerlendirilmeyecek. AA
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