Akar, ABD ve Rus mevkidaşları ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov Antalya'da üçlü toplantıda bir araya geldi.

Toplantının yapıldığı Belek Turizm Bölgesi'ndeki Regnum Carya Otelin açıklarında bir fırkateyn, deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı dikkati çekti.

Genelkurmay Başkanlığı'nın web sayfasında konuyla ilgili yer alan açıklamada ise şöyle denildi: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve RF Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov’un katılımıyla Antalya’da üçlü bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konular görüşülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

HABER MERKEZİ