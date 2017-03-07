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Akar, ABD ve Rus mevkidaşları ile görüştü

Suriye ve Irak'ta sürdürülen operasyonlar Antalya'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde ABD, Rusya Genelkurmay Başkanlarının katıldığı toplantıda ele alındı.

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Akar, ABD ve Rus mevkidaşları ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov Antalya'da üçlü toplantıda bir araya geldi.

Toplantının yapıldığı Belek Turizm Bölgesi'ndeki Regnum Carya Otelin açıklarında bir fırkateyn, deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı dikkati çekti.

Genelkurmay Başkanlığı'nın web sayfasında konuyla ilgili yer alan açıklamada ise şöyle denildi: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve RF Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov’un katılımıyla Antalya’da üçlü bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konular görüşülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

HABER MERKEZİ

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Hulusi AkarAntalyaABDRusyaGenel Kurmay BaşkanlarıValeriy Vasilyeviç GerasimovFrancis Dunford
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Ateş 2 hafta önce

Maskesi Türk olan gayri Milli askeri ve siyasi bürokrasi sahipleri Washington ve Moskova ne emrederse yerine getiriyor,
1- Suriye de ve Irakta terör örgütlerine yönelik desteğin devamı
2- Yeni Suriye yi yeni Türkiye üzerinden kurmaları
3- Türk süz Orta doğuyu,Türk süz yeni dünya yı Türkiye üzerinden şekillendirmek

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