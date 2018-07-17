Akar'dan TSK'ya veda mesajı

"Kahraman silah arkadaşlarım" hitabıyla mesajına başlayan Akar, "1972 yılında teğmen olarak başladığım askerlik hayatıma Genelkurmay Başkanlığı gibi onurlu bir görevi devrederek veda ediyorum. Askerlik mesleğinin gerektirdiği vazifeleri yerine getirmiş olmanın huzur ve mutluluğu ile şerefle taşıdığım üniformamdan ayrılmanın hüznünü birlikte yaşıyorum" değerlendirmesini yaptı. Akar, TSK'ya veda mesajında "Operasyonlarla Mehmetçik 'girilemez' denilen yerlere girmiş, 'ulaşılamaz' denilen yerlere ulaşmıştır" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler başta olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm mensuplarına başarılar dileyen Akar, "Kıymetli aile fertlerinizle birlikte huzur ve esenlik dolu bir ömür geçirmeniz temennisiyle hepinizi en içten duygularla selamlıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerine ve onun kahraman mensuplarına emir-komuta etmenin gururuyla sizlere arzıveda ederken her birinizin gözlerinden öpüyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun" ifadelerini kullandı.

AA