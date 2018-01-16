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Akar'dan YPG resti

NATO toplantısında konuşan Genelkurmay Başkanı Akar, "PKK’nın bir uzantısı olan terör örgütü YPG'nin 'operasyonel ortak' adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz. Bu hatadan en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz" dedi.

16 Ocak 2018 Salı 13:42
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Akar'dan YPG resti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Belçika'nın  başkenti Brüksel'deki NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın  açılış oturumunda söz aldı.

ABD Genelkurmay Başkanı danil bütün üye ülkelerin temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda çok sert sözler söyledi.

Orgeneral Akar, üye ülkelerin genelkurmay başkanlarına hitaben yaptığı  konuşmada, "NATO, terörizmle mücadele söz konusu olduğunda, terörist örgütler arasında ayrım yapmamalıdır" ifadesini kullandı.

"DEAŞ ile mücadele ne kadar önemliyse PKK/PYD/YPG, FETÖ ile mücadele  de o kadar önemlidir" diyen Akar, "PKK'nın bir uzantısı olduğu açık delillerle  ispatlanmış olan terör örgütü YPG'nin 'operasyonel ortak' adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz. Bu hatadan en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz" diye konuştu.

Akar'ın konuşmasında Türkiye'nin beklentilerini ve terör örgütleriyle  mücadelesinde kararlılığını net şekilde ortaya koyduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da partisinin grup toplantısında NATO'ya serzenişte bulunmuş ve "Burada özellikle bu toplantı ile benim NATO'ya da bir serzenişim var. Ey NATO siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tecavüzünde bulunanlara karşı tavır almakla da mükellefsiniz. Şu ana kadar siz ne tür bir tavır aldınız. Bunu kendilerine duyurduk, duyuruyoruz. Genelkurmay Başkanımız kendileri ile bu konuda görüşüyorlar, görüşecekler" demişti.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 17.01.2018 03:00
Anahtar Kelimeler:
PydYPGNATOTSKGenelkurmay BaşkanıHulusi Akar
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