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Akar ile Dunford Suriye’yi görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, mevkidaşı ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Suriye’deki durumu değerlendirmek üzere bir telefon görüşmesi yaptı.

02 Haziran 2018 Cumartesi 15:22
Akar ile Dunford Suriye’yi görüştü

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre görüşmede, Suriye’deki güvenlik sorunları ve terör örgütleriyle mücadele konularında devam eden görüşmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder ise yaptığı açıklamada, “İki komutan, DEAŞ’ın kalıcı olarak yenilmesi dahil Suriye konusunda devam eden görüşmelerini sürdürdüler” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve ABD’yi “NATO’nun kilit üyeleri” olarak niteleyen Ryder iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlü olduğunu kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AkarDunfordSuriyeTürkiyeABD
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