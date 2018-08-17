Akar ve Fidan'dan Moskova'ya 'Yeni eksen' ziyareti

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 Ağustos'ta New York Times'da yer alan makalesinde dile getirdiği "Çok geç olmadan, Washington ilişkilerimizin asimetrik olabileceği yanlış düşüncesini bir kenara bırakmalı ve Türkiye'nin alternatiflere sahip olduğunu kabul etmelidir. Bu tek taraflılık ve saygısızlık trendini tersine çeviremezlerse yeni dost ve müttefikler aramaya başlayacağız" açılımı sonrasında ilk kritik ziyareti Moskova'ya yapması dikkat çekti.

Her yönüyle sürpriz ziyaret

Akar ve Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer yetkililerle görüştü.

Akar ve Fidan, sabah saatlerinde özel uçakla Rusya'nın başkenti Moskova'ya hareket etti. Bu ziyaret basın kuruluşlarına geçilmedi. Askeri törenle karşılanan Bakan Akar ile MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya geldi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar ile Şoygu'nun, başkent Moskova'da bir araya gelerek bölgesel güvenlik konularını istişare ettikleri belirtildi.

İki bakanın Suriye'deki son gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Suriye'deki insani konuların hızlı bir şekilde çözümü ve mültecilerin ülkelerine dönüşüne görüşmede özel ilgi gösterildi" bilgisine yer verildi.

Görüşmenin yapıcı bir atmosferde gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, Rusya ve Türkiye arasında savunma alanındaki karşılıklı iş birliğinin de ele alındığı bildirildi.

Ana gündem Suriye

Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan'ın Moskova ajandasının ilk sırasında Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan gelişmelerin yer aldığına işaret ediliyor. Suriye'ye ilişkin devam eden Astana Süreci'nin ikinci toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla 4 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilmişti.

İlk üçlü zirve ise 22 Kasım 2017'de Rusya'nın Soçi kentinde icra edilmişti. Astana Süreci'nin üçüncü toplantısı 5 Eylül'de Tahran'da yapılacak. Böylece üç lider, ABD'nin Türkiye, Rusya ve İran'a uygulamaya başladığı yaptırımlar sonrasında ilk kez bir araya gelecek.

Son 7 yıldır ciddi bedel ödeyen Türkiye, Suriye'deki savaşın diplomatik yollardan sona erdirilmesi için Astana Süreci'ne önem veriyor.

İdlib'te hareketlilik yaşanıyor

Suriye'nin İdlib kentinde son dönemde birtakım hareketlilik yaşanıyor. Türkiye, Rusya ve İran, Astana Süreci kapsamında 'çatışmasızlık bölgesi' olarak ilan edilen İdlib'de garantör ülke konumunda. Türkiye, daha önce Hama'da, Dera'da, Kuneytire'de ve diğer yerlerde yaşanan hadiselerin İdlib'de de tekrarlanmaması için imkânlarını seferber etmiş durumda.

İdlib'de yaklaşık 3.5 milyon insan yaşıyor. İdlib'de şu anda Türkiye'nin kurduğu 12 askeri gözlem noktası bulunuyor.

Rusya ne düşünüyor?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 14 Ağustos'ta Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Beşşar Esad yönetiminin İdlib'de operasyon düzenleyeceğine yönelik haberlere ilişkin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin diğer tüm bölgeler gibi belli şartlarla oluşturulduğuna dikkati çekmişti.

Bu şartlardan birinin ateşkes rejiminin teröristleri kapsamaması olduğunun altını çizen Lavrov, "Terörist olarak kalmak istemeyen silahlı gruplar, teröristlerden kendilerini ayırmalı" demişti.

Türkiye'nin de bölgede gözetim noktaları kurduğunu ve bunlarla durumun biraz yatışmaya başladığını söyleyen Lavrov, şunları söylemişti: "Özellikle Nusra Cephesi tarafından Suriye ordusu çeşitli saldırılara maruz kalıyor. İnsansız hava araçları ve Rus Hımeymim hava üssü de bunlara maruz kalıyor. Bu tarz birçok harekete başvuruyorlar. Suriye ordusu kendi toprağındadır. Teröristlere karşı 2254 sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararına uygun olarak bunu yapıyor. Bizim de Suriye ordusuna bu hareketleri noktasında destek sağlama hakkımız var. Normal vatansever silahlı gruplar, Nusra Cephesi'nden, daha doğrusu teröristlerden ayırt edilemiyor. Suriye'de terörle, aşırıcılıkla mücadele edenler bu tarz unsurlarla mücadele etmelidir."

Türkiye'nin göç endişesi büyük

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, İdlib'de çatışmaların devam etmesi durumunda en az 2 milyon kişinin Türkiye sınırına doğru yöneleceğini belirterek, bunun Türkiye üzerinde muazzam baskı oluşturacağı söyledi. Türkiye şu anda 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor.