Akdeniz mezar oldu

Her yıl artarak devam eden göçmen dramı Akdeniz'i mezara çevirdi. Daha iyi bir yaşam umuduyla ölümü göze alarak Libya kıyılarından plastik botlarla Avrupa'ya doğru yola çıkan kaçak göçmenler için çoğu zaman yolculukları, denizin ortasında botların batmasıyla dramatik bir şekilde sona eriyor.

Son birkaç günde 9 bine yakın göçmenin sağ salim karaya çıkarıldığı Akdeniz'de boğularak can verenler kıyıya vurdu. Libya'nın başkenti Trablus'un doğusundaki Tacura sahillerinde birçok ceset kıyıya vurdu. Reuters haber ajansının servis ettiği fotoğraflarda, şişmiş cesetlerin çürümeye yüz tuttuğu görülüyor. Libya Kızılay'ı, son iki günde 24 cesedin çıkarıldığını duyurdu. Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte, binlerce kişi derme çatma botlara binerek Akdeniz'i aşıp Avrupa'ya ulaşmayı deniyor.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 24-27 Haziran tarihleri arasında Akdeniz'i aşmaya çalışan 8 bin 864 kişinin Libya açıklarında kurtarıldığını açıkladı. Son üç günde kurtarılanlar arasında tek başına bulunan üç aylı bir bebek de bulunuyor. IOM, geçen hafta yaptığı açıklamada yılbaşından 21 Haziran'a kadar Akdeniz'den Avrupa'ya 84 bin sığınmacının ulaştığını, 2 bin 108 sığınmacının yolculuk sırasında hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Geçen yılın aynı döneminde 216 bin sığınmacı Avrupa'ya ulaşmış ve 2 bin 911 göçmen yaşamını yitirmişti.

En ölümcül yıl 2016

Türkiye-Yunanistan hattının 2016 ilkbaharında kapatılmasıyla göçmenlerin rotası Libya'ya döndü. Çoğu savaştan kaçan mültecileri taşıyan botlar, Libya-İtalya arasındaki yaklaşık 300 kilometrelik mesafeyi aşmaya çalışıyor.

Ancak çoğu plastik bot Akdeniz'i geçemeden batıyor. 5 binden fazla göçmenin Akdeniz'de boğulduğu 2016, en ölümcül yıl olarak kayıtlara geçmişti. Avrupa'ya ulaşmayı deneyen göçmenlerin çoğu Afrika ülkeleri ve iç savaşın sürdüğü Suriye ve Irak'tan.