Akıncı: 'Rumların tavrı kabul edilemez'

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 17 Mayıs’ta ortaya çıkan “öncelikle güvenlik- garanti konularını, ardından da toprak düzenlemelerini tamamlayalım da sonrasında diğer 4 başlığı hallederiz” anlayışındaki yeni tavrını kabullenmelerinin kesinlikle mümkün olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs müzakereleriyle ilgili Rum tarafının tavrını değerlendirdi. Akıncı, bu yeni tavrın, mutabakatlara aykırı olduğu gibi, iyi niyetli ve çözüme odaklanan bir tavır da olmadığını kaydetti.

Kıbrıs sorunu müzakerelerinde ele alınan altı başlık bulunduğunu ve bu başlıkların birbiriyle ilintili olarak müzakere edileceğinin anlaşılmış hususlardan biri olduğunu hatırlatan Akıncı, gelinen aşamada sonuca ulaşmak isteniyorsa, henüz mutabakat sağlanamamış konuların bütünsel bir yaklaşımla ele alınarak ve resmin tamamına odaklanılarak yol alınmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Akıncı, “Bunun içinde elbette güvenlik-garanti konuları da yer alacaktır. Güvenlik boyutunun ele alınması Kıbrıslı Türkler için de önemlidir. Hatta Rum tarafının düşündüğünden daha da önemlidir” dedi.

Mustafa Akıncı, şunları ifade etti: “Ne var ki Rum yönetiminin 17 Mayıs’ta ortaya çıkan ‘öncelikle güvenlik- garanti konularını, ardından da toprak düzenlemelerini tamamlayalım da sonrasında diğer 4 başlığı hallederiz’ anlayışı içindeki bu yeni tavrını kabullenmemiz kesinlikle mümkün değildir. Bu yeni tavır, mutabakatlara aykırı olduğu gibi, iyi niyetli ve çözüme odaklanan bir tavır da değildir. Her gün, her saat Rum lider ve gerekse sözcüleri tarafından tekrarlanan bu ön şartlı yaklaşımlarla olumlu bir sonuca ulaşmak olanaksızdır.”

Süreci Rumlar tıkadı

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs sorunuyla ilgili temaslarda bulunmak üzere dün akşam KKTC'ye gitti. Çavuşoğlu'nun bugün KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakere heyeti, hükümet ve Meclis'te temsil edilen siyasi partilerle müzakere süreciyle ilgili değerlendirme toplantıları yapması bekleniyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ortak basın toplantısı da düzenleyecek olan Çavuşoğlu, Meclis Başkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı'yla da bir araya gelecek. Yola çıkmadan önce Ankara'da açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Son zamanlarda, Rum kesiminin özellikle son 3-4 ay içerisinde süreci baltalamaya yönelik ‘Ama tamamen de bitmesin, uzatalım, gittiği yere kadar gitsin’ anlayışı içerisine girdiğini görüyoruz. Bunun değişik sebepleri olabilir ama onlardan bir tanesi Şubat ayındaki seçim. Oysa seçime daha çok var ama Rum kesiminde seçim atmosferine erken giriliyor. Son günlerde yine Anastasiadis Cenevre’de beşli konferansa gitmek için hem 11 Şubat 2014’teki ortak deklarasyona hem de 12 Ocak Cenevre belgesine aykırı şekilde ön şartlar koymaya başladı. Maalesef süreç tıkandı” dedi.

Çavuşoğlu “Biz sürece olan inancımız söyledik. Cenevre’ye gitmeye hazırız. Beşli konferansa hazırız. Çözüm isteyen bir ülke olarak, bugüne kadar Annan Planı dahil tüm çözüm girişimlerini destekleyen bir ülke olarak biz halen bu çizgideyiz ama ön şartları da kabul etmeyiz” ifadelerini kullandı.

ERSAN İLTER