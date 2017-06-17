Akıncı Üssü davasının kapsamı genişliyor

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi, eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'nin kaçırılmasına ilişkin dört sanık hakkında açılan dava ile Akıncı Üssü bölgesinde, darbe girişimini engellemeye çalışan 9 kişiyi öldürmek ve 102 kişiyi öldürmeye teşebbüsten yargılanan eski Albay Bilal Akyüz hakkındaki davalar, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek Akıncı Üssü'ndeki darbe eylemleriyle ilgili 481 sanıklı davayla birleştirildi. Darbe girişimi gecesi Ankara Gazi Orduevi'nde düğünde bulunan Mendi'yi alıkoyarak Akıncı Üssü'ne götüren eski Konya Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş, Mendi'nin eski emir subayı Murat Yılmaz, Oktay Esen ve Halil Kumcu hakkındaki davanın açıldığı Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Akıncı Üssü'ndeki darbe eylemlerine yönelik davayı görecek Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinden dosyaların birleştirilmesi için onay talep etti. Talepte, iki dava arasında hukuki ve fiili bağlantı bulunduğu belirtildi. Akıncı Üssü'ndeki darbe eylemlerine ilişkin davayı görecek Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin talebe onay vermesinin ardından, Mendi'nin alıkonulmasına ilişkin dosya, Akıncı Üssü dosyasıyla birleştirildi.

Akyüz hakkındak dava da birleşti

Öte yandan, darbecilerin "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinden olan ve olay tarihinde Kara Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Teşkilat Şube Müdürlüğünde görev yapan eski Kurmay Albay Bilal Akyüz'ün, Akıncı Üssü bölgesinde, darbe girişimini engellemeye çalışan 9 kişiyi öldürmek ve 102 kişiyi öldürmeye teşebbüsten Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı kamu davası da Akıncı Üssü davasıyla birleştirildi. Darbecilerin sözde "Yurtta Sulh Konseyi" adını verdikleri listedeki 38 isimden olan Akyüz, Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ve Topçu ve Füze Okul Komutanlığı personeli diğer 329 kişiyle birlikte "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ile "silahlı terör örgütü yönetmek" suçlarından Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya devam edecek.

Akyüz, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de sanıkları arasında olduğu darbe girişiminin "çatı" davasında da yargılanıyor.