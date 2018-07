Akıntılı denizlere dikkat

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, deniz sezonunun açılmasıyla birlikte boğulma vakalarında artış yaşandığı ifade edildi. Açıklamada, denizlerdeki boğulmaların çoğunluğunun çeken akıntı kaynaklı olduğu aktarılarak çeken akıntının her yıl yüzlerce kişinin boğulma tehlikesi atlatmasına ya da hayatını kaybetmesine sebebiyet verdiğine dikkat çekildi.

Çeken akıntının Türkiye'de özellikle Karadeniz sahillerindeki yüzücüleri tehdit ettiğine vurgu yapılan açıklamada, "Çeken akıntı özellikle güçlü kuzey rüzgarları estiğinde meydana geliyor. Fırtınalı havalarda deniz dibinde oluşan kum tanecikleri, sahile dalgalarla ulaşan suyu geri çekilme esnasında dar bir boğazdan geçmeye zorlar. Bu esnada sahilden açığa doğru çekilen suda güçlü bir akıntı oluşur." değerlendirmesi yapıldı.

Elinizi kaldırın ve sakin olun

Akıntının ortalama hızının saatte 5 ila 10 kilometre olduğuna işaret edilen açıklamaya şöyle devam edildi: "Bu akıntı denize doğru devam eder ve sahile çok açık olmayan bir noktada sona erer. Deniz içerisinde elini kaldıran birini gördüğünüzde bu kişinin yardıma ihtiyacı olduğunu bilin ve kişiyi sakin olması konusunda uyararak derhal cankurtaran çağırın. Cankurtaran yoksa can simidi, halat ve benzeri deniz malzemeleri atarak yardım edin."

Dalgalı havalarda denize girilmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, "Denize girmek için cankurtaran ve sağlık ekibi bulunan sahil ve plajları tercih edin. Çocuklarınızın tek başlarına denize gitmelerine müsaade etmeyin. Çocuklarınız denizdeyken bir an bile gözlerinizi onlardan ayırmayın. Kendiniz ve çocuklarınız için, denizde su yüzeyinde kalmanızı sağlayacak can yeleği, can simidi gibi can kurtarma malzemeleri bulundurun." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, çeken akıntı durumlarında öncelikle sakin olması ve sahile doğru yüzülmemesi uyarısı yapılarak şunlar kaydedildi: "Akıntı sizi dibe çekmez, sahilden açığa doğru sürükler. Sahile doğru yüzmeye çalışarak kendinizi yormayın, akıntıyı yenemezsiniz. Akıntı zayıfladığında sahile değil, yanlara doğru yüzerek akıntıdan kurtulun. Her zaman su üzerinde kalmaya çalışın ve elinizi kaldırarak yardım isteyin." AA