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Akkuyu projesinde 'sızıntı' tehlikesi!

Rus medyasına konuşan bir Rus istihbarat kaynağı, Moskova’da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan Rus devlet enerji şirketi Inter RAO’nun üst düzey yöneticilerinden Karina Tsurkan’la ilgili ilginç iddiada bulundu

26 Haziran 2018 Salı 17:38
Akkuyu projesinde 'sızıntı' tehlikesi!

İsminin açıklanmasını istemeyen Rus istihbarat kaynağına göre, Tsurkan, Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili bilgileri yabancı istihbarat servislerine sızdırmış olabilir. Kaynak konuyla ilgili şu iddialarda bulundu: “Tsurkan geçen yıla kadar projenin gerçekleştirilmesinden sorumlu olarak Akkuyu Nükleer şirketi yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordu. Tsurkan yabancı istihbarat servislerine Akkuyu projesiyle ilgili bilgileri sızdırmış olabilir.”

Rus istihbarat kaynaklarına atıfta bulunan Komsomolskaya Pravda gazetesi de “İstihbarat güçleri, başlıca olarak Tsurkan’ın Akkuyu’da faaliyetlerini merak ediyor. Zira Tsurkan 2017 yılına kadar Akkuyu Nükleer A.Ş’de yönetim kurulunda yer alıyordu. Türkiye’deki bu nükleer santrali projesinde haddinden fazla tuhaf durumlar oluyordu. Bir ara projenin inşaatı fiiliyatta durdurulmuştu” diye iddialarda bulunmuştu.
HABER MERKEZİ

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