'Akla zarar' gerekçeler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davada savunmaları dinlenen sanıklar, darbe girişimine ilişkin iddiaları reddederek, Akıncı Üssü'nde bulunmalarını akla zarar gerekçelere dayandırdı.

Darbenin sivil yöneticilerinden Kaynak Kağıt AŞ Genel Müdürü Kemal Batmaz, Akıncılar'a tarla bakmak için geldiğini söyledi. Sivil yöneticilerden Harun Biniş'in bir miktar parası olduğunu belirterek, gayrimenkul alımı konusunda kendisinden yardım istediğini öne süren Batmaz, "Biniş ile Kaynak Holding'deyken tanışıyordum. O, Verona Bilişim, ben Kaynak Kağıt'ta çalışıyordum. Benim gayrimenkul işiyle uğraştığımı biliyordu. Bir miktar parasının olduğunu, gayrimenkul alacağını, yardımcı olup olmayacağımı sordu. Ben de memlekete gideceğimi, Ankara'dan geçerken uğrayıp yardımcı olabileceğimi söyledim" ifadesini kullandı.

Hayvancılıkla ilgili belgesel çekecekmiş

Sivil yöneticilerden Nurettin Oruç da Akıncı Üssü'nün bulunduğu Kazan ilçesine yakın köylere hayvancılıkla ilgili bir belgesel çekmek için geldiğini iddia etti.

Öğretmenliği bıraktıktan sonra bir yapım şirketinde çalışmaya başladığını anlatan Oruç, daha önce gerçekleştirdikleri birkaç projenin ardından, hayvancılık, hayvan kesimi ve törenlerde hayvan etlerinin pişirilmesine ilişkin belgesel çekmek için Akıncı'ya yakın köylerde çalışmalar yaptıklarını öne sürdü.

Oruç, "Kazan da Ankara'ya çok yakın, hayvancılığı gelişmiş, dolayısıyla bunu şey yapalım istedik. Daha önce Cumhuriyet lokantası vardı Kazan yolu üzerinde, proje oradan çıkmıştı" şeklinde savunma yaptı.

Akıncı Üssü'ndeki görüntülerini reddeden Oruç, 16 Temmuz'da sabah 08.00 sularında belediye otobüsüyle Etlik'ten Ulus'a geldiğini, buradan Kazan'a da yine belediye otobüsüyle geçtiğini, Kazan'da otostop yaparak çekimi yapacağı köyün yakınlarına ulaştığını savundu. Telefonunu evde unuttuğunu öne süren Oruç, pasaportunu ise belgesel çekiminin ardından gerçekleştireceği yurt dışı ziyaret için yanına aldığını belirtti.

Sosyal bir etkinlik için Akıncı'daymış

Kurmay subayların abisi olduğu ifade edilen ve örgütün tepe yöneticilerinden aldığı talimatları kurmay subaylara ilettiği belirtilen Anafartalar Kolejinin sahibi Hakan Çiçek de Akıncı Üssü'ne okul tanıtımı için sosyal bir etkinliğe katılmak üzere gittiğini öne sürdü.

Kendisini "happy hour" etkinliğine katılmak üzere üsse davet eden Albay Ahmet Özçetin ile 13 Temmuz'da Anafartalar Kolejinin Yıldız'daki şubesinde tanıştığını savunan Çiçek, şunları anlattı: "Akşam saatlerinde okuldan çıkarken sağa sola bakınan Özçetin'e yardımcı olabileceğimi söyledim. Bana Albay olduğunu, Akıncı Üssü'nde görev yaptığını söyledi. Bunun üzerine Özçetin'e Yenimahalle'deki okul açılınca Akıncı'dan gelen çocukları Çankaya'dan Yenimahalle'ye alacağımızı söyledim. Yeni öğrenciler bulabilmek için Özçetin'den yardım istedim. Bana, 'Ben de okuldan memnunum, size yardımcı olabilirim.' dedi. Okuldan pazarlama ekibini yollayabileceğimi söyledim. Cuma günü Akıncı Üssü'nde sosyal etkinlik düzenlediklerini söyledi. Buraya gelip gelemeyeceğimi sordum. Bana, 'Olabilir' karşılığını verdi. Bizzat katılmak istediğimi söyledim. Nasıl geleceğimi tarif etti. 'Üssün dışında büyük bir otopark ve cami var. Ben sizi oradan 19.30-20.00 gibi alayım. Aksilik olursa kapıya ismimi verin, ben sizi ya alırım ya da aldırırım' dedi. Zaten tek yapacağım iş orada çocukları bulunan velileri okulumuza davet etmekti, ben de bunu yaptım."

Torun görmek için gelen bile var!

Eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Kurumsal Dönüşüm Şube Müdürü Kurmay Albay Muzaffer Düzenli, darbe girişimi gecesi "sosyal bir faaliyet" için Akıncı Üssü'nde bulunduğunu iddia etti. Askeri kanadın bir numaralı sanığı eski YAŞ üyesi Akın Öztük de Özdere Askeri Kampı'ndaki tatilinin ardından torunlarını görmek için Ankara'ya geldiğini ve Akıncı Üssü'ndeki lojmanda kalan kızının yanına geçtiğini belirtti.

Akıncı'da gözaltına alınan eski Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Kubilay Selçuk da uçuş eğitimi koordinasyon ve geri besleme toplantısı için Akıncı Üssü'ne geldiğini öne sürdü. Jandarma İstihbarat Okul Komutanı olan ve darbecilerin "Yurtta Sulh Konseyi" üyeleri arasında yer alan eski Kurmay Albay Murat Koçyiğit, Akıncı Üssü'ne, yeni bir göreve atanan eski Kurmay Albay Ahmet Özçetin'e nezaket ziyareti için geldiğini öne sürdü.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Harekat Başkanlığı Teşkilat Şube Müdürlüğünde Kurmay Albay olan sanık Bilal Akyüz, FETÖ'nün "Kara Kuvvetleri imamı" olduğu suçlamasını reddederek, KKK Harekat Merkezinin sözlü görevlendirmesi üzerine 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'ne gittiği iddiasında bulundu.