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AKOM, İstanbul için uyardı

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul hafta sonu yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek.

29 Eylül 2017 Cuma 17:58
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AKOM, İstanbul için uyardı

Açıklamada, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere metrekareye 100 kilogram yağış düşmesi beklendiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları beklenen şiddetli yağış hakkında uyardı. Açıklamada, İstanbul'un hafta sonu yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtilirken çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere metrekareye 100 kilogram yağış düşmesi beklendiği bildirildi.

AKOM'dan yapılan açıklama şöyle:"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, İstanbul hafta sonu yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yarın İstanbul’un Avrupa Yakası, Pazar günü ise İstanbul’un Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m) olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların İstanbul il genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor."

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
AKOMİstanbulYağışSağanakGök GürültülüIstanbül Büyükşehir Belediyesi
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