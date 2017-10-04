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AKP'de 'Belediye Başkanı' operasyonu

AKP içinde belediye başkanı tasfiyeleri sürüyor. İstanbul ve Düzce’den sonra gözler Ankara, Bursa, Balıkesir, Bolu, Uşak, Niğde ve Nevşehir'de. Bu kentlerin AKP’li belediye başkanlarının da istifasının istendiği ifade ediliyor.

04 Ekim 2017 Çarşamba 16:49
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AKP'de 'Belediye Başkanı' operasyonu

Bu gündemde en dikkat çekici isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek.

Gökçek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifası istendiği ancak Gökçek’in,

“istifa etmemi gerektirecek bir şey göremiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı beni görevden alsın” mesajı gönderdiği iddia ediliyor.

Erdoğan'ın da bu mesaja karşılık olarak “Gökçek daha fazla uzatmasın” dediği iddia edildi.

Öteyandan erdoğan'ı irana yollayan ekipte gökçekin de olması dikkat çekti.

Erdoğan Gökçek’in istifası istendi mi sorusuna hayır ama olmayacağı anlamına gelmez cevabını vermişti. AKP'de istifası istenen bir diğer isim de  Balıkesir  Belediye Başkanı Edip Uğur.

Edip Uğur  da 'İstifa etmiyorum, siz görevden alın'  dediği ifade ediliyor.

AKP’de genel başkan yardımcılığı da yapan Uğur’un, ‘partiden istifa edip bağımsız olarak belediye başkanlığına devam etme’ kararı aldığı iddia edildi.

Ve bolu.

Istifası istendiği iddia edilen Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da "Böyle bir talep bizden istenmiş değildir. Bu partinin Bolu'daki anasıyım. Bir ananın kendi çocuğuna karşı tavrı ne ise Alaaddin Yılmaz'ın da partisine karşı tavrı odur. Partinin zarar görme durumu varsa eğer, kesinlikle benim zarar görmem daha iyidir" diyerek istendiğinde istifa edeceğinin sinyalini verdi.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 04.10.2017 17:01
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanCumhurbakanıBelediye BaşkanıAkp
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