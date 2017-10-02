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AKP'de bir istifa daha

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, görevinden istifa etti

02 Ekim 2017 Pazartesi 12:05
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AKP'de bir istifa daha

Mehmet Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, uzun yıllardan beri Düzce'ye ve Düzceli hemşehrilerine güzel hizmetler verebilmek için çalıştığını belirtti.

Keleş, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki biz Düzce'ye ve Düzcelilere hizmet etmek için gece gündüz çalışırken, birileri de beni ve benim üzerimden gönül verdiğim partimi yıpratmak için her türlü yalan, dedikodu ve iftiraları üretmekle meşgul oldular. Şahsım ve yakınlarımla ilgili yürütülen bu çirkin kampanyanın partime ve kutsal davamıza daha fazla zarar vermemesi için, büyük bir heyecan ve istekle yürütmekte olduğum belediye başkanlığı görevimden istifa ediyorum.

Bilinmesini isterim ki, bugünden sonra canımdan aziz bildiğim ve gönülden bağlı olduğum yüce davama ve partime bağlılığım, hangi düzeyde olursa olsun, her zamankinden daha üst seviyede artarak devam edecektir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet KeleşDüzceİstifa
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