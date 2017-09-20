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AKParti'den kafa karıştıran 'Barzani' açıklamaları

Bağımsızlık referandumu ertelemesini istediği Barzani'ye New York'tan sert mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Referandum konusunda ısrar, Barzani Yönetimi'ni elindeki imkânlardan da edebilir” dedi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 17:19
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AKParti'den kafa karıştıran 'Barzani' açıklamaları

Peşmerge'nin Irak'ın kuzeyinde yapacağı bağımsızlık referandumuna 4 gün kaldı. Evet, mitinglerini sürdüren bölgesel yönetim lideri Mesut Barzani erteleme taleplerine "şartlarımız var" karşılığını veriyor.

Erbil'de katıldığı mitingde konuşan Barzani, sorunlarının uluslararası toplumla değil sadece Bağdat'la olduğunu belirterek 25 Eylül referandumunu ertelemenin ancak merkezi yönetimle referanduma denk bir anlaşma yapılmasına bağlı olduğuna dikkati çekti.

Barzani, "Bağdat ile sorunları çözmemiz lazım. Bu da, şöyle olabilir: Erbil ve Bağdat arasında, referandumun yerini tutacak ikili bir anlaşma yapılıp ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından desteklenir ve yerine getireceğine dair garanti verilirse, o zaman referandumun alternatifi olur. Ancak size gerçeği söylemem gerekirse Bağdat bu konuda istenilen şekilde adım atmış değil. Geçmiş yıllarda çok acı tecrübelerimiz oldu. Sözle verilen garantilere güvenmiyoruz. Teklifin çok iyi bir dille yazılıp hiçbir ihtilafa yer verilmemesi lazım. Bağdat ile diyalogumuz artık bütçenin gönderilmesi veya filan bakanlığın verilmesi şeklinde değil. Bu süreci geçtik. Bağımsızlık istiyoruz" dedi.

‘Barzani elindekileri de kaybedebilir’

Barzani'nin referandum ısrarı BM toplantıları için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da en önemli gündem maddeleri arasında. +

BM Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, “Bağımsızlık talepleri gibi, bölgede yeni krizler, yeni çatışmalar ortaya çıkartabilecek adımlardan uzak durulması gerekiyor. Buradan, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ni, bu doğrultuda başlattığı girişimden vazgeçmeye davet ediyoruz. Türkiye'nin bu konudaki çok açık ve kararlı tavrını görmezden gelmek, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ni elindeki imkânlardan da edecek bir sürecin önünü açabilir. Yeni çatışmaların fitilini ateşlemek yerine, hep birlikte bölgede huzuru, barışı, güvenliği, istikrarı tesis için çalışmalıyız” dedi.

Nihai kararın 22 Eylül’de yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısında belirleneceğini söyleyen Erdoğan, “Bu konudaki son nihai düşüncelerimizi Milli Güvenlik ve Bakanlar Kurulu kararıyla açıklayacağız. Bunu görmelerinde fayda var diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

AKP'den kafa karıştıran açıklamalar

Öte yandan Barzani'nin bağımsızlık referandumu konusunda AKP içinden de farklı sesler geliyor. AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, referanduma karşı gösterilen tepkileri eleştirdi. “Sorun bizim tepkimizde; ben bu tepkileri abartılı buluyorum... " diyen Ensarioğlu referanduma karşı çıkan açıklamaların gittikçe “aşırı, katı milliyetçi söyleme dönüştüğünü” bunun “zarar verici bir noktaya gittiğini” iddia etti ve “bu konuda ABD’ye rest çeken Barzani bizden mi korkacak?" sorusunu sordu.

Arabulucu olalım!

Referandum konusunda ilginç bir açıklama da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi. Çavuşoğlu, Peşmerge Yönetimi ile Irak arasında arabuluculuk yapabileceklerini ve hatta Erbil'in haklarının korunması için de garantör olabileceklerini açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise IKBY'nin referandum kararı hakkında, "Bu, tehlikeli bir yoldur, doğru bir iş değildir. Barzani ateşle oynuyor. Bu ateş Barzani'yi önce yakar, sonra da başkalarını yakar. Doğru olan bu ateşle oynamaktan vazgeçmektir, aklıselime teslim olmak, referandumu iptal etmektir" dedi.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 20.09.2017 18:52
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluBekir BozdağGalip EnsarioğluAkpartiNew YorkReferandumBarzaniErdoğanCumhurbaşkanı
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