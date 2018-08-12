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Akşener yeniden seçildi

İYİ Parti'nin 2'nci Olağanüstü Kurultayında geçerli 881 oyun tamamını alan Meral Akşener, Genel Başkanlığa yeniden seçildi

12 Ağustos 2018 Pazar 17:09
Akşener yeniden seçildi

İYİ Parti'nin 2'nci Olağanüstü Kurultayında geçerli 881 oyun tamamını alan Meral Akşener, Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Genel Başkanlık için tek aday olan Akşener, oyunu kullanmak için salona gelişinde partililerin alkışlarıyla karşılandı. Akşener, 1 nolu kabinde oyunu kullanarak, kurultayın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Seçimde kayıtlı 1123 delegeden 888'i oy kullandı. 7 delegenin oyu geçersiz sayılırken, 881 geçerli oyun tamamını alan Akşener, yeniden Genel Başkan oldu.

Kurultayda, aralarında milletvekillerinin de olduğu bazı delegelerin kabine girmeden oyunu kullandığı gözlendi. Akşener, kurultayda oylama öncesinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin seçimden önceki sözlerini hatırlatarak, bugün ekonomide ateşin bacayı sardığını savundu. Türkiye'nin yeni yönetim sisteminin yanlış olduğunu ifade ettiğini anımsatan Akşener, "Bugün, sonuçlarını görüyoruz. 'Borç vereceğiz' diye hava atıyordunuz ama bu gidişle korkarım Türkiye'yi IMF'lik edeceksiniz.

Türkiye'yi, 2001'in bile gerisine götüreceksiniz. Sayın Erdoğan, tencereler kaynamazsa, kadınlar seni de lobilerini de dış güçlerini de yerle bir eder. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye maliyeti her geçen gün artıyor" ifadesini kullandı. HABER MERKEZİ
 

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Akşener
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