Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116567
ALTIN
162.747
DOLAR
3.8228
STERLİN
5.2888
EURO
4.7122
banner138

Alarmın rengi ‘kırmızı’ oldu

Edirne’de Tunca Nehri’nin debisi ‘kırmızı alarm’ seviyesine yükseldi. Nehir, yatağından tamamen taşarak Kırkpınar Er Meydanı’nı suyla kapladı. Bölgeye geçiş sağlanamıyor

08 Mart 2018 Perşembe 17:47
Alarmın rengi ‘kırmızı’ oldu

Edirne’de etkili olan yağmur ve kar sularının erimesiyle birlikte Tunca Nehri'nin debisi hızla yükseldi. Tunca Nehri'nde ‘turuncu’ olan alarm durumu ‘kırmızı’ya geçti. Nehrin taşması sonucu tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Er Meydanı tamamen sular altında kaldı.

Değirmenyeni ölçüm istasyonunda dün saat 10.00 itibariyle nehrin debisinin 196 metreküp/saniye seviyelere ulaşması ile birlikte taşkın riski maksimum seviyelere çıktı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi Kanuni, Fatih ve Saraçhane Köprüleri’ni yaya ve araç trafiğine kapattı. Öte yandan, Meriç Nehri’nin debisinde de artış yaşandı. Kirişhane Ölçüm İstasyonu’ndaki son verilere göre nehrin debisi 751 metreküp/saniye seviyelerine ulaşarak, sarı alarm durumuna geçti.

İHA

Anahtar Kelimeler:
EdirneTunca NehriKırmızı Alarm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte kahraman Türk kadını
İşte kahraman Türk kadını
Terör hedefleri yerli mühimmatla vurulacak
Terör hedefleri yerli mühimmatla vurulacak
Rumlar gaz peşinde KKTC ise diplomasi
Rumlar gaz peşinde KKTC ise diplomasi
'KDK öğrenildikçe başvuru artıyor'
'KDK öğrenildikçe başvuru artıyor'
Aygır Gölü istila altında
Aygır Gölü istila altında
10 bin polis alınacak
10 bin polis alınacak
Duty Free'ler yabancı markalara çalışıyor
Duty Free'ler yabancı markalara çalışıyor
NATO'da S-400 korkusu
NATO'da S-400 korkusu
Cinderes beldesi de tamam
Cinderes beldesi de tamam

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim