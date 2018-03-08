Alarmın rengi ‘kırmızı’ oldu

Edirne’de etkili olan yağmur ve kar sularının erimesiyle birlikte Tunca Nehri'nin debisi hızla yükseldi. Tunca Nehri'nde ‘turuncu’ olan alarm durumu ‘kırmızı’ya geçti. Nehrin taşması sonucu tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Er Meydanı tamamen sular altında kaldı.

Değirmenyeni ölçüm istasyonunda dün saat 10.00 itibariyle nehrin debisinin 196 metreküp/saniye seviyelere ulaşması ile birlikte taşkın riski maksimum seviyelere çıktı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi Kanuni, Fatih ve Saraçhane Köprüleri’ni yaya ve araç trafiğine kapattı. Öte yandan, Meriç Nehri’nin debisinde de artış yaşandı. Kirişhane Ölçüm İstasyonu’ndaki son verilere göre nehrin debisi 751 metreküp/saniye seviyelerine ulaşarak, sarı alarm durumuna geçti.