Albayrak: 'Enflasyon ve faiz düşecek'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD ile yaptırım krizi hakkındaki soruyu yanıtlayan Albayrak, "ABD ile dünden daha iyi bir noktadayız. İlişkiler hiçbir zaman kopmaz. Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesinden yapıcı bir iletişimin devam etmesi için güçlü bir irade ortaya konmuş" dedi.

Ekonomideki durum hususunda da görüşlerini açıklayan ve Orta Vadeki Programı (OVP) Eylül'de açıklayacaklarını söyleyen Bakan Albayrak şöyle konuştu: "Türkiye olarak biz sürdürülebilir sağlıklı bir büyümeyi, bütçe disiplinini ve dengeli mali disiplinle birlikte eşgüdüm halde yürütmek durumundayız. Hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü ve koordineli yapı ortaya çıkacak. OVP’nin esas mantığını şunu ortaya koyduk. Çok daha güçlü, çok boyutlu farklı kesimlerin de işin içinde olduğu, hazine merkez maliye paydaşları değil, ekonomistlerin de olduğu, katkıyı ortaya koyarak çok daha gerçek ayakları sağlam yere basan bir OVP’den bahsediyoruz. Biz artık katılımcı bir düzeyde yoğun bir çerçeveyi ortaya koymamız gerekiyor. Yeni Türkiye vizyonu dediğimiz resmi ortaya koymamız gerekiyor. Küresel değişimi doğru ması ve net hedefleri destekleyen politikaları ortaya koyması gerekiyor. Uyum ortaya koymak gerekiyor. OVP için ilk toplantımızı bu hafta yaptık. Eylül ayının ilk yarısında açıklayacağız."

Piyasadaki dalgalanma ve oluşabilecek kırılganlığı azaltma noktasında enflasyonun dizginlenmesi için ciddi çalışmalar yaptıklarını açıklayan Bakan Albayrak, "Türkiye ekonomisi son 1-1,5 yıldır farklı muamelelere maruz kaldı. Risk primi gerçekçi değil. Bunun aşağı yönde kırılacağı ile ilgili hiçbir şüphem yok. Enflasyon ve faizlerin aşağı yönlü inmesini önümüzdeki dönemde göreceğiz" dedi.