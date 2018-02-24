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Alçaklar! Sivilleri canlı kalkan yaptılar

Terör örgütünden kurtarılan Maskah köyünde bir depoda bulunan, elleri bağlanarak çevresine mayın ve el yapımı patlayıcı tuzaklanmış 4 yaşlı köylü, YPG/PKK'nın, Afrin'de sivilleri silah zoruyla kaçırarak canlı kalkan yaptığının kanıtı oldu.

24 Şubat 2018 Cumartesi 15:26
Alçaklar! Sivilleri canlı kalkan yaptılar

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarınca, Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, şehrin kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Maskah köyünün teröristlerden temizlenmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında, YPG/PKK'lı teröristlerce köyde, kapısı el bombasıyla tuzaklanan depoda, elleri bağlanarak çevresine mayın ve el yapımı patlayıcı yerleştirilen 80-90 yaşlarında 4 sivil belirlendi. Bunun üzerine, mayın ve el yapımı patlayıcı düzenekleri, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından etkisiz hale getirildi.

Siviller, daha sonra emniyetli şekilde bölgeden çıkarılarak hudut karakoluna sevk edildi. Operasyon kapsamında, köyde benzer durumla karşılaşma olasılığı bulunan diğer evlerde de titizlikle arama yapıldı. Köyde toplam 12 bomba düzeneği bulunarak kontrollü imha edildi.

Olayın fotoğrafları, terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını ve yardıma gelecek TSK unsurlarına da bu yöntemle zayiat verdirmek istediğini gözler önüne serdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TSKAfrinZeytin DalıPKKYPGTerörSuriye
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