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Aldatıcı reklamlara 12 milyon lira ceza

Reklam Kurulunca bu yılın sekiz ayında toplam 3 bin 155 reklam dosyası karara bağlandı

30 Ağustos 2018 Perşembe 17:54
Aldatıcı reklamlara 12 milyon lira ceza

Aykırılık tespit edilen 248 dosya hakkında toplam 12 milyon 50 bin 228 lira idari para ve reklam durdurma cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, tüketicileri aldatan, yanıltan, onların sağlığını, can ve mal güvenliğini, tecrübe noksanlığını istismar eden ve mevzuatına aykırı reklamlarla ilgili denetim yaparak mevzuata aykırılık teşkil eden reklamlara durdurma, düzeltme, idari para ve tedbiren durdurma cezalarını hukuki yetkisini kullanarak veriyor.

Aldatıcı reklamlarla mücadelede önemli bir fonksiyonu icra eden Reklam Kuruluna 2018 yılında toplam 2 bin 645 başvuru yapıldı. Bu yılın sekiz ayında Reklam Kurulunda toplam 3 bin 155 reklam dosyası karara bağlandı ve aykırılık tespit edilen 248 dosya hakkında toplam 12 milyon 50 bin 228 lira idari para ve reklam durdurma cezası, 417 dosya hakkında ise yalnızca durdurma cezası uygulandı, 2 bin 417 dosyanın da incelemeye alınmamasına karar verildi.
AA

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