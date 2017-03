Ali Gedik Hoca'nın ardından!

2011'in Mart ayıydı..

Ayın 19'unu 20'ye bağlayan gece Meltem-Mesaj camiasının önde gelen isimlerinden olan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Gedik Hoca Hakk'a yürüdü..

O güzel insanı kaybedişimizin üzerinden 6 yıl geçti..hasret dolu, hüzün dolu altı yıl.

Hayatıyla, fikriyle, zikriyle herkese örnek olarak yaşayan Ali Gedik bir abide şahsiyet olarak gönüllerdeki yerini çoktan aldı.

50 yılı aşan sarsılmaz dostluk

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Vekili Ali Gedik, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş ile 50 yılı aşan bir dostluğa sahipti. 1960’li yıllara uzanan bu dostlukta hamurkârı Prof. Dr. Haydar Baş olan merhum Ali Gedik örnek bir insan olarak binlerce insanın gönlünde önemli bir yere sahiptir.

BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın Ali Gedik Hocamız için yayınladığı taziye mesajında şu vurguları yapması bunun en açık göstergesi: “Elest Bezmi’nden iman yoldaşım, nezaket, nezafet, zerafet, hilm ve irfan sahibi can yoldaşım, Hakk’a ve halka hizmette örnek gönüldaşım, yarım asırlık dava arkadaşım, hocaların hocası kıymetli ağabeyim, Bağımsız Türkiye Partisi eski Genel Başkanı ve halen Genel Başkan vekili, Çok muhterem Ali Gedik beyefendinin dar-ı bekaya rihletinin derin teessürü içindeyiz. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet ve mağfiret, aile efradına, dostlarına, Yüce Türk milleti ve İslam alemine başsağlığı dilerim.” ifadelerini kullandı.

Yeni Mesaj gazetesi baş yazarı Muharrem Bayraktar bir yazısında onu şöyle anlatmıştı:

"Bir büyük davayı sırtlanan kitlenin en önünde yürüyenlerinden, bayrak taşıyanlarından biriydi o.

Dile kolay, kırk yılı aşkın bir zamandan beri kah bir eğitimci, kah bir yazar, kah bir siyasetçi, kah bir hatip ama “daimi bir zakir” olarak “daimi bir vatansever” olarak “daimi bir alperen” olarak bu topraklara layık bir insan olma gayretini taşıdı.

Son anına, son nefesine kadar taşıdı.

Aylardır boğuştuğu tümör sonunda onu Rab'bine kavuşturmuştu, ama o zaten her haliyle her an Rab'biyle birlikte olan bir kuldu.

Rab'bini seven, Rabbin sevdiği kullardandı.

Binlerce insanın yetişmesine vesile olan, binlerce gencin kalbini Allah aşkıyla, vatan sevgisiyle dolduran örnek bir fikir adamı idi Ali Gedik hoca..

O bu ülkenin, bu toprakların “ecdada yakışır bir hale gelmesinde” verilen mücadelede “surda bir GEDİK” açanlardandı.

O gedikten onbinler yürüyor, yürüyecek. "

Yine Yeni mesaj gazetesi yazarlarından Aziz Karaca Ali Gedik'i bir şiirinde şöyle anlatıyordu:

Hem candı canandı hem babacandı

Dostun acısına candan yanadı

Hep tebessüm etti son ana deyin

Cana can katardı canımız yandı

Acı yüreklere saplandı dimdik

İrtihal eyledi can Ali Gedik

Hayat bir okuldu o öğretmendi

Kalemle kelamla hep öğretendi

Gönülden söyledi gönle nakşetti

O aynı zaman da bir eğitmendi

Bir bilseniz ondan neler öğrendik

Uçtu dünyamızdan can Ali Gedik

Ali Gedik hocamızı Hakk'a uğurlayaşımızın 6.yılında bir kez daha rahmetle anıyoruz.

Gümüşhane'de 1945 yılında doğan Gedik, Erzurum İmam Hatip Lisesinin ardından Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. Gedik, çeşitli imam-hatip liselerinde öğretmenlik yaptı.

“İcmal”, “Öğüt” dergilerinde yazıları yayımlanan, “Mesaj” dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini de bir süre yürüten Gedik, “Meltem TV” ve “Mesaj TV” adlı televizyon kanallarında da üst yöneticilik yaptı.

Son olarak “Yeni Mesaj” adlı gazetenin yönetici ve yazar kadrosu içinde yer alan Gedik, Meltem kolejlerinin de kurucu müdürüydü.

BTP’nin kurucuları arasındaydı

Gedik, 25 Eylül 2001 yılında kurulan Bağımsız Türkiye Partisinin kurucuları arasında yer almış ve Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiş, ilk Genel Başkan Ata Selçuk'un ardından da 2002 yılına kadar Genel Başkanlık görevini yürütmüştü.

Yeni Mesaj gazetesi çalışanları olarak Ali Gedik hocamızı vefanının 6. yılında bir kez daha rahmetle anıyor, tüm yakınları ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.