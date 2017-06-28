Allah KKTC'yi korusun

RECEP BAHAR/DETAY-HABER

Kıbrıs'ta ilk olarak 1969’da yapılan, yeni dönemde ise 15 Mayıs 2015’te başlayan 'müzakere işkencesi' bir kez daha İsviçre'de start aldı. Ada'da 'sözde' bir çözüme ulaşılması hedefiyle bu yıl 12 Ocak'da Cenevre'de düzenlenen ilk oturumla başlayan Kıbrıs Konferansı'nın yeni oturumu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ev sahipliğinde, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde başladı.

Konferansa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiades, BM Siyasi İşler Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman katıldı.

Garantör ülkeler aynı masada

Özel Danışman Eide, Le Regent Kongre Merkezi'nde sırasıyla Rum lideri Nikos Anastasiadis, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kapıda karşıladı.

Garantör ülkelerden İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise Salı akşamı katıldığı akşam yemeğinin ardından İngiltere'ye dönerken, konferansta bu ülkeyi Kıbrıs Özel Temsilci Jonathan Allen temsil etti. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, günün ilk toplantısının ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Öte yandan toplantının yapıldığı İsviçre'nin dünyaca ünlü kayak merkezlerinden Crans-Montana'da polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Orduya ait helikopterler konferansın yapıldığı bölge üzerinde uçtu. BM'den alınan bilgiye göre, konferansa 60 civarında uluslararası gazeteci akreditasyon yaptırdı.

Tantana maalesef sürecek

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıs Konferansı'nın adada çözüm için 'en büyük şans' olduğunu ama 'son şans' olmadığını ifade ederek, "Bu emsalsiz bir fırsat. Eğer bu fırsat kaçırılırsa son derece üzüntü verici bir durum olacak" değerlendirmesinde bulunmuştu. Norveçli diplomat Eide'nin bu sözleri, Kıbrıs'ta müzakere tantanasının daha uzun yıllar süreceğine işaret ediyor.

5 Haçlı’ya karşı 2 Hilal

Konferansta BM arabulucu olmasına rağmen, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide açık bir şekilde Rumlara çalışarak Haçlı adına iş kotarıyor. AB Temsilcisi Timmermans’ın Haçlı olduğunu zikretmeye bile gerek yok.

Rum kesimi, Yunanistan ve İngiliz temsilci de ilave edildiğinde konferans tarafları arasında 5 Haçlı yer alıyor. Buna karşılık Türkiye ve KKTC, ‘Hilal’ tarafını temsil ediyor ancak bu ikilinin sık sık KKTC’yi pazarlık masasına meze yapması, Yavruvatan’ın geleceğine dönük endişeleri artırıyor.

Hangi başlıkta uzlaşacaksınız?

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs

Özel Danışmanı Eide'nin arabuluculuğunda 15 Mayıs 2015'te yeniden başlayan müzakereler, Ekonomi, Avrupa Birliği, Mülkiyet, Yönetim-Güç Paylaşımı, Toprak ile Güvenlik ve Garantiler olmak üzere altı temel başlıktan oluşuyor.

Bu başlıklardan sadece Avrupa Birliği ve Ekonomi konularında taraflar kısmen uzlaşabildi. 'Güvenlik ve Garantiler' ise en sorunlu başlık olarak öne çıkıyor. Rumlar, Türkiye'nin garantörlüğünün kaldırılmasını ve Türk askerinin Ada'dan tümüyle çekilmesinde ısrar ediyor. Mülkiyet ve Toprak konularında ise KKTC Cumhurbaşkanı'nın büyük tavizler vermesine rağmen Rumlar daha fazlasını talep edip duruyor.

Rumların talep ettiği 'vatan toprakları' arasında Güzelyurt ile Dikkarpaz bölgeleri de yer alıyor. Akıncı, geçen yıl Kasım ayında yine İsviçre'de yapılan görüşmelerde KKTC topraklarını yüzde 7'sini Rumlara vermeye 'evet' demişti. Yönetim-Güç Paylaşımı konusunda da Rumlar, Türklere ancak 'kıytırık makamlar' vermeye yanaşıyor.

Akıncı'dan ürküten sözler

KKTC'yi yeniden 'müzakere girdabı'na sokan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dehşet ifadeler kullanmaya devam ediyor. Akıncı, Kıbrıs Konferansı’nın yapılacağı Crans-Montana’da hedefin 6 başlık altındaki önemli konuların karara bağlanması olması gerektiğini vurguladı. Akıncı, “Bu bir karar konferansıdır” dedi.

Akıncı, Kıbrıs’ta 50 yıllık geçmişe sahip sorunun son aşamasına gelindiğini ve kendisinin iyi niyetli bir şekilde sonuç almak için İsviçre’de olduğunu belirtti. İki kesimli, iki kurucu devletin siyasi eşitliğine dayalı federal ilkelerle yürütülecek bir Kıbrıs yaratmanın mümkün olduğu görüşünü yineleyen Akıncı, konferansın olumlu geçmesi halinde sonucun hem Türkiye, hem Yunanistan hem ikisi arasındaki ilişkiler, hem Türkiye-AB ilişkileri hem bölge, hem de dünya barışı için çok önemli bir gelişme olacağını savundu.