Alman istihbaratından PKK raporu!

Almanya'daki Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerinin faaliyetlerini genişlettiği ve ülke genelinde yanlıların sayısının arttığı belirtildi.

Almanya'da iç istihbarat birimi olan Anayasayı Koruma Teşkilatının (BfV) 2017 yılı istihbarat raporuna göre, 2016 yılında 14 bin olan PKK terör örgütü yandaş sayısının, geçen yıl 500 kişi aratarak 14 bin 500'e yükseldiğini ifade edildi.

Raporda, "PKK, Almanya'daki üye sayısı ve güç anlamında en büyük yabancı terör örgütü olmaya devam ediyor" ifadesi yer aldı.

PKK terör örgütünün, geçen yıl Almanya'da 14 milyon avro, Avrupa genelinde ise 25 milyon avro para topladığı da raporda yer aldı. BfV'nin 358 sayfalık raporunda, 16 sayfa yer ayırılan PKK'ya ait dernek ve diğer oluşumların, geçen yıllarda pek çok defa olumlu bir izlenim vermek için adlarını değiştirdikleri de belirtildi.

Raporda, Almanya ve Avrupa'daki PKK terör örgütü yapılanmalarının hala kuzey Irak'taki terör örgütünün otoriter kadroları tarafından kontrol edildiği ve şiddetin PKK ideolojisinin bir seçeneği olmaya devam ettiği vurgulandı.

PKK'nın Almanya ve Avrupa'da kendi medyası bulunduğuna işaret edilen raporda, ANF Haber Ajansı ve Yeni Özgür Politika gazetesinin örgütün propaganda aracı olduğu kaydedildi. Örgütün özellikle gençler arasında propaganda amaçlı olarak sosyal medyayı aktif kullandığına işaret edildi.

FETÖ'yle ilgili bilgi yok

Raporda, DHKP-C'nin ülkede 650 üyesi olduğu ve çeşitli dernekler aracılığıyla önemli propaganda faaliyetleri yürüttüğü belirtildi. Diğer iki yasa dışı terör örgütü arasında TKP/ML'nin bin 300 MLKP'nin ise 600 üyesi bulunduğu kaydedildi. Raporda, FETÖ'ye ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemesi dikkati çekerken, sadece FETÖ'nün Türkiye tarafından terör örgütü olarak görüldüğü ifadesi yer aldı.

ABD'nin verdiği silahları PKK karaborsada satıyor

ABD ile Türkiye arasında yapılan anlaşma doğrultusunda 2018 sonuna kadar Münbiç'ten ve Fırat'ın batısından çekilmesi gereken terör örgütü PKK/PYD-YPG, elindeki silahları karaborsada satarak örgüte mali kaynak sağlıyor.

Terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin başta Münbiç olmak üzere Suriye'de işgal ettiği bölgelerden çekileceği ve örgüte gönderilen silahların geri alınacağına ilişkin sözler veren ABD, aksine teröristlere yeni silahlar gönderiyor.

ABD'nin zırhlı araçlar, ağır silahlar ve mühimmatla yüklü 200 tırdan oluşan konvoyu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolündeki Semelka Sınır Kapısı'nı kullanarak Suriye'ye geçiş yaptı.

Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde ise terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin Amerika'dan aldığı silahlar karaborsada satılıyor. Örgüt böylece hem mali kaynak sağlıyor hem de ABD'nin verdiği ve daha sonra geri almak istediği bu silahları satarak bölgede kalmasını sağlıyor.

Türkiye ve ABD arasında sağlanan anlaşmaya göre YPG güçlerinin 2018'in sonuna kadar Münbiç'ten ve Fırat'ın batısından çekilerek silahlarını ABD'ye iade etmesi gerekiyor.

ABD, Suriye'deki terör örgütü unsurlarına, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) adı altında silah yardımı yapmaya devam ediyor.