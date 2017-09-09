Alman vekiller ziyarettten memnun

Alman Federal Meclisi Savunma Komisyonu üyesi 7 Alman milletvekili, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller'in eşliğinde Konya'daki NATO üssünde görev yapan Alman askerlerini ziyaret etti. Gazetecilerin ziyarete eşlik etmesine ise izin verilmedi. Türkiye'nin heyette yer almasına tepki gösterdiği Sol Parti Milletvekili Alexander Neu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Konya'da Almanya ile Türkiye arasındaki krizin gündeme gelmediğini belirtti.

Neu, "Siyasi konular tamamen devre dışı bırakıldı. Sadece NATO'nun terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyonları ve stratejik bilgiler paylaşıldı” dedi. Ziyaretin rahat bir atmosferde geçtiğini ve Türk tarafının profesyonel şekilde bilgilendirdiğini ifade eden Neu, ancak ziyaretin NATO kapsamında yapılmasını eleştirdi. Neu, ziyaretin meclisin yönetiminde yapılamamasının organizasyon yetkisinin elinden alınması anlamına geldiğini söyledi.



Heyette Yeşiller Partisi adına yer alan milletvekili Tobias Lindner de yaptığı açıklamada, ziyaretin olumlu havada geçtiğini söyledi. NATO'nun soruna sahip çıkmasını ve böyle bir ziyaret organize etmesini olumlu karşıladığını söyleyen Lindner, ancak ziyaretlerin NATO üzerinden gerçekleşmesinin kalıcı bir çözüm olmayacağını ifade etti.

Alman Dışişleri Bakanlığı da Konya ziyareti ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık sözcüsü Martin Schäfer, ziyaretin NATO şemsiyesi altında yapıldığı yönündeki tartışmalarına atıfla "Ziyaret ziyarettir" dedi. Konya'da konuşlandırılan AWACS keşif uçaklarının mürettebatı Alman askerlerinden oluşuyor. Üsteki görev dağılımına göre değişmekle birlikte 25 kadar Alman askeri görev yapıyor. Alman askerlerinin ülke dışında görevlendirilmesi Alman Meclisi'nin iznine bağlı. Bu nedenle askerlerin görev yerlerindeki denetiminden de milletvekilleri sorumlu. HABER MERKEZİ