Almanya'da Türk olmak zor

Almanya’da göçmen kökenliler yıllardır ayrımcılıktan şikayetçi. Yeni raporlar, federal ve eyalet düzeyinde adımların atılmasına rağmen, özellikle Müslüman göçmenlere yönelik ayrımcılık ve yabancı düşmanlığının önlenemediğini, tersine süregeldiğini gösteriyor.

Nitekim Der Spiegel dergisi ve Bavyera Radyosu'nun ortaklaşa yaptırdığı araştırmanın sonucu, göçmenlere yönelik ön yargıların ve ayrımcılığın varlığıyla özellikle emlak piyasasında ırkçı dışlamanın çok yaygın olduğunu bir kez daha gösterdi. Almanya’nın, başkent Berlin de dahil olmak üzere 10 büyük kentinde yapılan araştırmada, hayali kimlikle hem Alman hem de yabancı adlarla aynı kiralık dairelere başvuru yapıldı.

Araştırmada içeriği benzeşen 6 bin 570 kiralık ev ilanına 20 bin başvuru yapılırken, ev arayanlar için Alman, Türk, Arap, Polonyalı ve İtalyan isimleri kullanıldı. Ortaya çıkan sonuç ise konunun ürkütücü boyutunu ispatladı.

Ev sahiplerinin hemen hepsi ev kiralamak için yapılan başvuruda Alman ismi kullananlara dönüş yaparken, Türk, Arap, Polonyalı ve İtalyan isimleri kullananlara red cevabı verenlerin oranı Münih gibi bazı kentlerde yüzde 40’ı buldu. Almanya genelinde ise bu yüzde 25 olarak tespit edildi. Etnik kökenlerinden dolayı ev bulmakta en fazla Türk ve Arap erkeklerinin dışlandığı saptandı.

HABER MERKEZİ