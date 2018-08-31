Almanya'dan gelen turist sayısı artıyor

Alman Medya Grubu FVW, Avrupa'nın önde gelen tur operatörlerini İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'ndaki çalıştayda bir araya getirdi. Etkinlikte konuşan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Geçen yıl Alman turist sayısı 3.6 milyondu. Bu yılın ilk yarısı itibarıyla geçen yıla göre yüzde 22'lik artış olması ise sevindiricidir" dedi.

Hisarcıklıoğlu, Almanya'nın Türkiye turizmi için her zaman önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Almanya hep ilk 3 ülke içinde yer almıştır. Ne yazık ki, son birkaç senedir, ülkemize gelen yabancı turist sayısı içinde Almanya'nın payı, yüzde 16'dan yüzde 10'a geriledi. 2015 yılındaki 5.6 milyon Alman turist ile zirve yaptığımız yılın hala gerisindeyiz.

Geçen sene Alman turist sayısı 3.6 milyondu. Bu yılın ilk yarısı itibarıyla geçen yıla göre yüzde 22'lik artış olması ise sevindiricidir. İşte şimdi, bu trendi nasıl korur ve daha da artırabiliriz konusunu, burada, işin asıl uzmanı olan sizler konuşacak ve değerlendireceksiniz."

FVW Başeditörü Klaus Hıldebrandt ise İstanbul'un büyük potansiyel barındıran bir şehir olduğuna dikkati çekerek, "Fakat Alman turist açısından bence tam olarak potansiyelinin farkına varılabilmiş bir şehir değil. Turizm dediğimiz olgu, halkları, milletleri, ülkeleri bir araya getirir. Biz de bu vesileyle burada bulunuyoruz" dedi.

Çalıştayın açılışında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile İstanbul Valisi Vasip şahin de birer konuşma yapptı. Şahin, şunları söyledi: "İstanbul en az Tokyo, New York, Berlin ya da Paris kadar güvenli bir şehir. Yüzde yüz terörden ve saldırı ihtimalinden arındırılmış bir şehir midir? Bunu iddia etmiyorum ama şunu iddia ediyorum, Berlin, Tokyo, Londra, Paris ne kadar arındırılmışsa biz de en az o kadar arındırılmış vaziyetteyiz." RECEP BAHAR/İSTANBUL

