Almanya'dan ilk hac kafilesi kutsal topraklarda

Hac ibadetini yapmak için kutsal topraklara giden hacı adayları için Köln-Bonn Havalimanı'nda tören düzenlendi. Almanya'da kutsal toprakara giden hacı adayları 28 Ağustos'tan itibaren ülkeye dönmeye başlayacak. Hacı adayları, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul aktarmalı olarak kutsal topraklara uğurlandı ve akşam saatlerinde Cidde'ye ulaştı.