Almanya'dan kritik ziyaret

Biz, Ankara ile göç konusunda mükemmel çalışıyoruz" dedi. Altmaier, Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, ekim ayında büyük bir heyetle Türkiye'ye yapacağı ziyarete işaret ederek, kendisinin, Türkiye’de faaliyet gösteren 7 binden fazla Alman şirketinin çıkarlarından sorumlu olduğunu belirtti.

Türkiye'nin istikrarlı ve demokratik bir ülke olmasını istediklerini, buna ekonomik ilişkilerin de katkı sunduğunu ifade eden Altmaier, Türkiye ziyaretinde mevkidaşları enerji ve ekonomi bakanlarıyla görüşeceğini kaydetti.

Türkiye'de seçimlerin geride kaldığını ve şimdi nesnelliğe dönme fırsatının bulunduğunu belirten Altmaier, "Türkiye, Avrupa'da güvenlik ve güvenilirlik anlamına geliyor. Biz, Ankara ile göç konusunda mükemmel çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Altmaier, Almanya'nın, 80 milyon nüfuslu NATO üyesi Türkiye ile ekonomik ilişkileri ilerletmek istediğini kaydetti.

AA