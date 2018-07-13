Almanya'dan şok haber! FETÖ ve Öksüz itirafı...

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Deutche Welle (Alman Dalgası-DW) yani Almanya'nın Sesi Radyosu ve TV kanalı, bizde TRT ne ise orada da DW o...

Deutche Welle, Cuma günü çarpıcı bir habere imza attı. DW'den Gunnar Köhne'nin haberine göre, Türkiye'de 'Fetullahçı Terör Örgütü-FETÖ', Almanya'da ise 'Hizmet' hareketi olarak bilinen FETÖ yapılanması Türk hükümetinin girişimleri nedeniyle dünya çapında baskı altında. Haberde dikkat çeken başlıklar şöyle:

• FETÖ yapılanmasının Türk devleti içinde büyük nüfuza ulaştığı ve konumunu kendi çıkarları için kullandığı tartışmasız. Ancak tüm bu süreç iktidardaki AK Parti'nin bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleşti. Ta ki Erdoğan ve ABD'de yaşayan Fetullah Gülen köprüleri atıp açık bir iktidar savaşına girişene dek.

• Darbe girişiminden bu yana Türkiye'de eşi görülmemiş bir 'temizlik' kampanyası yürütülüyor. Yaklaşık 124 bin kişi kamudaki görevlerinden tasfiye edilirken 50 binden fazla kişi tutuklandı. 150 ülkede Gülen'e yakın yaklaşık 800 okuldan birçoğu kapatıldı. Özellikle de Kosova ve Malezya gibi Müslüman nüfuslu ülkeler Ankara'nın girişimiyle FETÖ şebekesine ait öğretim kuruluşlarının kapısına kilit vuruldu, Türk öğretmenler sınır dışı edildi.

• Böyle bir ortamda FETÖ yapılanması için Almanya can simidi oldu. FETÖ’cüler Almanya'da, medyada, siyasette, hatta kiliselerde büyük sempatiye sahip. FETÖ’cüler işbirliği ve dinlerarası diyaloğa açık tutumları Alman toplumunda takdirle karşılanıyor.

Alman istihbaratından destek

• Alman dış istihbarat teşkilatı Federal Haberalma Servisi'nin (BND) Başkanı Bruno Kahl, Mart 2017'de yaptığı bir açıklamada FETÖ yapılanmasının darbe girişiminden sorumlu olduğuna dair "Türkiye'nin kendilerini ikna etmeyi başaramadığını" belirtmiş ve "Gülen hareketi dini ve laik eğitim hedefi güden sivil bir oluşumdur" ifadesini kullanmıştı. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin bir raporunda Türk kaynaklarından alıntıyla "Gülen hareketinin katı hiyerarşik yapısıyla dikkat çektiği ve organize suç örgütlerini hatırlattığı" belirtilse de Alman Federal Hükümeti'nin bu bakış açısını benimseyip benimsemediği belirsizliğini koruyor.

• Bu tutarsızlık Alman iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı için de geçerli. Rheinland-Pfalz eyaletinin Sosyal Demokrat Partili İçişleri Bakanı Roger Lewentz'in girişimiyle 2014 yılında FETÖ yapılanmasını mercek altına almak üzere iç istihbarat birimlerinden bir çalışma grubu oluşturuldu. Bu çalışma sonrasında "Gülen hareketinin anayasaya düşman faaliyetler hedeflediğine dair yeterli işaretlerin bulunmadığı" sonucuna varıldı.

• Alman iç istihbaratının Baden-Württemberg eyalet teşkilatı 25 Temmuz 2014'te FETÖ yapılanmasıyla ilgili eleştirel noktalar içeren kapsamlı bir raporu internet sayfasında yayınladı. Rapordaki bulgular, oluşturulan çalışma grubunun vardığı sonuçlarla büyük ölçüde örtüşüyordu. Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin ardından bu rapor sayfadan kaldırıldı.

Adil Öksüz koruma altında

• Türk Hükümeti de darbe girişiminden sorumlu pek çok kişinin Almanya'ya kaçtığını vurguluyor. Türkiye'de "FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı" olarak nitelendirilen ve darbe girişiminin baş zanlılarından biri olarak aranan Adil Öksüz'ün oturduğu iddia edilen Berlin'in Neukölln semtindeki bir evin fotoğrafları Haziran ayında Türk medyasında yayınlanmıştı. Türkiye Öksüz'ün iadesini talep ederken Alman hükümeti, "Öksüz'in Almanya'da olup olmadığını bilmediği, ancak ikamet durumunun tespiti için soruşturma yürütüldüğü" şeklindeki resmi tutumunu sürdürüyor. Öksüz'ün yaşadığı iddia edilen evin bir sakini Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada "Öksüz'e çok benzeyen bir adamla karşılaştığını" teyit etti. Frankfurter Rundschau gazetesinin haberine göre, Öksüz bu haberlerin yayınlanmasının ardından Berlin eyalet polisine bağlı, devlete yönelik siyasi ve terör suçlarına bakan birim tarafından koruma altına alındı.

• FETÖ, darbe girişiminin ardından Almanya'da çok sayıda destekçisini kaybetti. Almanya'da FETÖ'ye bağlı 30 okuldan üçü, Türk velilerin çocuklarının kaydını almaları nedeniyle kapatılmak zorunda kaldı. Almanya çapında eğitim veren yaklaşık 170 kursun yarısı da kapatılmış durumda. Ancak bu durum tersine dönüyor.

• Almanya'da FETÖ'cü kuruluşlar Türkiye'den kaçan ve aralarında eski memur, öğretmen ve iş insanlarının da bulunduğu binlerce yandaşının birikiminden de yararlanıyor. Almanya'ya yeni gelenler Berlin'de mültecilere yardım için kurulan 'Aktion für Flüchtlingshilfe - Mülteci Yardım Kuruluşu' adlı organizasyon gibi FETÖ’ye yakın derneklere yönlendiriliyor, buralarda kendilerine hukuki danışmanlığın yanı sıra dil okulları, iş ve ev bulma konularında yardım ediliyor. FETÖ'cülerin verilerine göre iltica başvurularında kabul oranı oldukça yüksek. Berlin'de bu oranın yüzde 90'ı bulduğunu söylüyorlar.

Kiliseler baş tacı ediyor

Almanya'daki kiliselerde FETÖ yapılanmasıyla ilgili önemli çekinceler bulunmuyor. Berlin'de kurulması planlanan ve İbrahimi dinin mensuplarına ortak ibadet etme imkânı sunacak "House of One - Tek'in Evi" projesinde Alman Protestan Kilisesi, FETÖ temsilcileriyle işbirliği yapıyor.

Bir başka örnek, Katolik Herder Yayınevi yıllardır Fetullah Gülen'in ve FETÖ'cülerin kitaplarının basımını gerçekleştiriyor. Yayınevi Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada, 'yazarın yapılacak baskının bir bölümünün cirosunu organize ettiğini ve garanti verdiğini' teyit etti.

Yani Gülen parayı veriyor, Herder Yayınevi basıyor. Bu koşullar altında FETÖ yapılanmasının Almanya'daki sözcüsü Ercan Karakoyun'un şu tespiti şaşırtmıyor: "Almanya yeni merkezimiz olma yolunda."