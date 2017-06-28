Almanya'dan şok MİT iddiası

Alman Die welt gazetesi, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) bazı Alman vekilleri izlediğini öne sürdü.
Gazetenin iddiasına göre, MİT özellikle Federal Parlamento’nun İçişleri, Dışişleri ve Savunma Komisyonu üyelerine yönelik bilgi topluyor.
Federal Asayiş Dairesi BKA’nın geçtiğimiz günlerde çok sayıda milletvekiline yönelik “güvenlik” toplantısı düzenlediğini aktaran gazete, toplantıda MİT’in Alman vekillere dönük istihbarat çalışmasının da ele alındığını yazdı.
BKA, güvenlik toplantısı yapıldığını doğrulamakla birlikte, Die Welt’in sorusu üzerine gazeteye yaptığı açıklamada Türk istihbaratından bahsetmiyor. Açıklamada, güvenlik toplantısında” Yabancı istihbarat birimlerinin olası faaliyetlerine dönük” bilgilendirme yapıldığına dikkat çekiliyor.
MİT’e yönelik geçtiğimiz mart ayında da casusluk iddiası gündeme gelmişti. O dönemde MİT’in Gülen taraftarlarına dönük izleme yaptığı öne sürülmüş, Federal Savcılık ise konu hakkında soruçturma başlatmıştı.
HABER MERKEZİ