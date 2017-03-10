Almanya'dan şok Türkiye talebi

Hristiyan Sosyal Birlik Genel Sekreteri Andreas Scheuer Berlin’de yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın izlediği siyasetle birlikte bu tür resmi müzakereler için gerekli olan ilişki temelinin bütünüyle değiştiğini belirtti.

Almanya’da Türk siyasetçilerin seçim etkinliklerinde konuşmasına kesinlikle karşı olduğunu belirten CSU Genel Sekreteri Scheuer, 16 Nisan’da yapılacak anayasa referandumunda Erdoğan’ın başarı kazanması halinde Türkiye’ye üyelik müzakereleri çerçevesindeki Avrupa Birliği yardımlarının da kesilmesin gerektiğini söyledi.

Türk hükümet sorumlularının da Almanya’yı Nazi dönemiyle kıyasladıkları için özür dilemesi gerektiğini savunan Scheuer, bu tarz karşılaştırmaların sadece Almanya’ya ve Nasyonal Sosyalizm rejimi kurbanlarına değil aynı zamanda Avrupa Birliği barış projesine de bir saldırı olduğunu belirtti. CSU Genel Sekreteri Türk siyasetçilerin “Nazi hakaretlerinin” “bir küstahlık” olduğunu ifade etti.

HABER MERKEZİ