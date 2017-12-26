Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
112007
ALTIN
157.138
DOLAR
3.8145
STERLİN
5.0958
EURO
4.5264

Almanya'dan Türkexit önerisi

Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin AB'ye üye olabileceğini düşünmediğini belirten Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye-AB ilişkilerinde alternatif yollar aranması gerektiğini belirterek, Brexit'in Türkiye ile ilişkilerde yeni bir model oluşturabileceğini söyledi.

26 Aralık 2017 Salı 14:58
9 Okunma
Almanya'dan Türkexit önerisi

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinde (Brexit) "akıllıca" bir anlaşmaya varılabilmesi durumunda bu anlaşmanın Türkiye ve Ukrayna ile işbirliğinde yeni bir model oluşturabileceğini söyledi.

Gabriel, Ankara ile daha sıkı yeni bir Gümrük Birliği'ne gidilebileceğine işaret ederek, "Ama Türkiye'deki durum yeniden değişmediği sürece bu söz konusu olamaz" dedi.

Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin de Ukrayna'nın da AB'ye üye olabileceğini düşünmediğini belirten Almanya Dışişleri Bakanı, bu nedenle "daha yakın bir işbirliği için alternatif yollar aranması gerektiğini" söyledi.

Türkiye'de Avrupa ile ilişkileri iyileştirme yönünde irade bulunduğunu, bunun kendileri için de geçerli olduğunu kaydeden Alman Bakan, "Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının son dönemdeki tahliyeleri iyi bir işaret. Ancak Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ile ilgili büyük endişe devam ediyor. Türkler Yücel'in durumunun bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyor" diye konuştu.

İnsan hakları aktivisti Peter Steudtner'in ardından Alman vatandaşı Meşale Tolu geçen hafta tahliye edilmiş, son olarak Alman vatandaşı David Britsch yaklaşık dokuz aylık tutukluluğun ardından geçen Perşembe günü serbest bırakılmıştı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
TürkexitAlmanyaBrexit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nurcan Sabur'dan Haydar Baş çıkışı! Atatürkçüyüm diyen herkes...
Nurcan Sabur'dan Haydar Baş çıkışı! Atatürkçüyüm diyen herkes...
30 KHK, 105 bin ihraç
30 KHK, 105 bin ihraç
Adalet Bakanı tek tipi savundu
Adalet Bakanı tek tipi savundu
'Sivillere ceza muafiyeti 15-16 Temmuz'u kapsıyor'
'Sivillere ceza muafiyeti 15-16 Temmuz'u kapsıyor'
CHP, KHK'ları AYM'ye götürüyor
CHP, KHK'ları AYM'ye götürüyor
"BM'den çıkan Kudüs kararı anlamsız"
"BM'den çıkan Kudüs kararı anlamsız"
Türkiye Varlık Fonuna KHK damgası
Türkiye Varlık Fonuna KHK damgası
Çok sayıda kanuna KHK ile rotüş
Çok sayıda kanuna KHK ile rotüş
Kılıçdaroğlu'ndan OHAL eleştirisi
Kılıçdaroğlu'ndan OHAL eleştirisi

banner131

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim