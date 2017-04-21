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Almanya'dan Türkiye uyarısı!

Almanya, referandum sonrasında Türkiye’ye gidecek vatandaşlarına yönelik seyahat uyarılarını güncelledi.

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Almanya'dan Türkiye uyarısı!

Almanya, referandum sonrasında Türkiye’ye gidecek vatandaşlarına yönelik seyahat uyarılarını güncelledi.

Açıklamada, "Gösteriler ve büyük toplantılar olabilir" denildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında yer alan 19 Nisan tarihli güncellenmiş seyahat ve güvenlik uyarılarında, 16 Nisan'da yapılan referanduma dikkat çekildi.

Açıklamada, "16 Nisan 2017'de Türkiye'de anayasa değişikliği konusunda referandum yapıldı. Referandumun resmi sonuçlarının Nisan ayı sonuna doğru açıklanması beklenmektedir. Gösterilerin olması ve büyük toplantılar yapılması ihtimal dışı değil. Seyahat edeceklere siyasi gösterilerden ve genel olarak büyük kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye edilir" denildi.

HABER MERKEZİ

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Anahtar Kelimeler:
Seyahat UyarısıTürkiyeAlmanya
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