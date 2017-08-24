Almanya krizi tekstili vurdu

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in, ‘Türkiye’deki Alman yatırımlarına garanti veremeyecekleri’ne dair sözleri ve Başbakan Angela Merkel’in Türkiye ile Gümrük Birliği’nin genişletilmeyeceğini açıklamasının ardından tırmanan kriz tekstil sektörünün nabızının attığı İstanbul'un Merter ve Osmanbey esnafını vurdu. Tekstil ihracatının kalbi Merter’de Avrupa’ya ihracat yapan orta ve küçük ölçekli tedarikçiler, Avrupalı ithalatçıların son dönemde yaşanan kriz nedeniyle alımları durdurmasından şikayetçi.



Kriz öncesi müşteri bulmakta zorlanmayan Merter esnafı, Almanya ve diğer AB ülkeleriyle yaşanan siyasi gerilim nedeniyle ciddi zarar ediyor. Uzun süreli anlaşmalar yapmak isteyen ancak Almanya’nın Gümrük birliği çıkışı sonrası önünü göremeyen Avrupalı ithalatçılar yeni anlaşmalara mesafeli bakıyor. Bu da Avrupalı müşterilerin Çin pazarına kaymasına neden oluyor. Buna bağlı olarak Merter’deki tekstil firmaları küçülüyor, çoğu da kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor ve sektördeki işsizlik tırmanıyor.

Nereden nereye

Daha önce Merter’de bir iş yeri kiralayabilmek için insanların sıraya girdiğini ve boşalacak olan iş yerleri için yüzlerce kişinin talip olduğuna dikkat çeken bir Merter esnafı, “İnsanlar önceden bir dükkan kiralayabilmek için aylarca beklerdi. Mal sahibinin belirlediği fiyata itiraz edilemezdi ve kiracısını o seçerdi. Şimdi kriz öyle boyuta ulaştı ki iş yeri sahipleri kiralık yazıları asıyor, emlakçılarla anlaşıyor buna rağmen kiracı bulmakta zorlanıyor” diyor.



Gelen bilgiler, Merter ve Osmanbey esnafı şu anda yeni anlaşmalar imzalayamadığı, daha önceki anlaşmalardan kalan alacaklarını tahsil edebilmek için iş yerlerini açık tutttuğunu ortaya koyuyor. 15 Temmuz sonrası Almanya’nın bazı şüphelilere sığınma hakkı vermesi üzerine artan gerilim, Türkiye’nin Alman vekillerin İncirlik ve Konya’daki Alman askerlerini ziyaretine izin vermemesi sonrası giderek tırmandı. Son olarak, aralarında Alman vatandaşlarının da bulunduğu insan hakları savunucularının Büyükada’da toplantı sırasındayken düzenlenen operasyonla tutuklanması Berlin Hükûmeti’nin sert tepkisine neden oldu.