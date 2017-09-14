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Almanya'ya iltica başvuruları rekor seviyede

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'un Federal Göçmen ve Mülteciler Dairesi'ne (BAMF) dayandırarak verdiği habere göre, bu yılın Ağustos ayında 877 Türk vatandaşı Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu.

14 Eylül 2017 Perşembe 18:41
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Almanya'ya iltica başvuruları rekor seviyede

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'un Federal Göçmen ve Mülteciler Dairesi'ne (BAMF) dayandırarak verdiği habere göre, bu yılın Ağustos ayında 877 Türk vatandaşı Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu.

Bu rakamın 15 Temmuz 2016 tarihindeki başarısız darbe girişiminden bu yana Türk vatandaşlarının Almanya'ya yaptığı en yüksek iltica başvurusu olduğu vurgulandı. BAMF verilerine göre bu yıl Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının sayısı ise 4 bin 700 ancak söz konusu iltica başvurularından büyük bölümü reddedildi.

Verilere göre Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'nin bu yıl iltica başvurularından 8 bin 500'ünü karara bağladı ve yaklaşık 5 bin başvurunun reddedildi. Sadece 670 kişinin iltica başvurusu kabul edilirken, bin 140 kişi sığınmacı, 112 kişi ise geçici koruma statüsü aldı.

Yabancılar Kayıt Merkezi'nden alınan bilgilere göre 31 Ağustos 2017 itibariyle 6 bin 784 Türk vatandaşı hakkında da sınır dışı edilme kararı alındı.

Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de, darbe girişiminden bu yana 250 diplomatik pasaport ve 365 hizmet pasaportu sahibi Türk vatandaşının Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğunu belirtmişti.

HABER MERKEZİ

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AlmanyaIltica Başvurusu15 TemmuzDarbeFetö
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