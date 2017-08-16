Almanya'ya 'Öksüz' notası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da görüldüğü haberleri üzerine Almanya’ya nota veren Türkiye, haberlerin doğruluğunun araştırılmasını ve Öksüz’ün ülkede varlığının tespiti durumunda yakalanarak Türkiye'ye iade edilmesini istedi.

FETÖ’nün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Öksüz hakkında çıkan son haberler üzerine Türkiye üst düzeyde diplomatik girişimde bulundu.

Alman Dışişleri Bakanlığına verilen notada, basına yansıyan haberlerde Öksüz’ün Almanya’nın farklı kentlerinde görüldüğünün ifade edildiği hatırlatılarak, bu konuda Alman makamlarının bilgisi olup olmadığı soruldu ve haberlere yansıyan iddiaların araştırılması istendi.

Öksüz'ün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden olduğuna işaret edilen notada, firari sanığın Almanya’da bulunduğunun tespit edilmesi durumunda yakalanarak suçluların iadesi anlaşması uyarınca Türkiye'ye iadesi talep edildi.

Almanya bilgi paylaşmıyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Öksüz'ün ülkede bulunduğuna dair ellerinde herhangi bir bilgi olmadığını ifade etti ancak bu yöndeki açıklamalar Türk tarafınca tatminkar bulunmuyor.

Geçen hafta Türk basınında çıkan haberlerde, Almanya'daki Türk vatandaşlarının Adil Öksüz'ü Frankfurt ve Ulm kentlerinde gördükleri, Öksüz'e Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde geçici oturum verildiği iddia edilmişti.

Almanya’da iltica talepleri, Dışişleri Bakanlığı tarafından değil Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi tarafından ele alınıp karara bağlanıyor.

Alman makamları, uluslararası sözleşmelere dayanan yükümlülüklerini gerekçe göstererek iltica talebinde bulunan kişiler hakkında bu kişilerin geldiği ülkelerle bilgi paylaşımı yapmıyor.

Daha önce Alman basınında çıkan haberlerde, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana yaklaşık 4 bin FETÖ üyesinin Almanya’ya geldiği belirtilmişti.

FETÖ’nün kritik ismi yakalandı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında taarruz helikopterlerini yönlendirerek, Ankara’daki birçok yerin bombalanması talimatını verdiği öne sürülen ve 13 aydır firarda bulunan Pilot Yarbay Özcan Karacan, dün sabah Antalya’da düzenlenen bir operasyon sonucu yakalandı.

Karacan’ın özel bir ekip tarafından Ankara’ya getirildi.

15 Temmuz günü Taarruz Helikopter Tabur Komutanı olan Yarbay Özcan Karacan, Kara Havacılık Komutanlığı Harekat Merkezi’ni ele geçirerek, sivillerin eylem yaptığı ve yoğunlaştığı yerleri tespit ettikten sonra, taarruz helikopterlerini yönlendirip buraları bombalatmakla suçlanıyor. Karacan'ın "Sivil, asker, polis hepsi düşmanımız.

Hedef gözetmeksizin ateş edin" biçimindeki telsiz konuşma kayıtları da, soruşturma dosyalarına yansımıştı.