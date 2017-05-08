Altıncı KPSS davası yarın başlıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nca, Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davada 3 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ın hazırladığı ve Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanıklar Ali Sert, Hasan Bülbül ve eşi Nurgül Bülbül'ün, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına zincirleme dolandırıcılık" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suçlarından 14 yıl 9 aydan 36 yıla kadar cezalandırılmaları talep ediliyor.

110 netten 68 nete düştü

İddianamede, sanık Hasan Bülbül'ün, iptal edilen 2010 KPSS Eğitim Bilimleri testinde 120 soruda 110 doğru yaptığı, yenilenen sınavın aynı testinde ise 120'de 68 neti bulunduğu belirtildi. Savcılığın yaptırdığı HTS incelemesinde Bülbül'ün, iptal edilen sınavda 100 net ve üzeri yapan 8 şüpheliyle telefon irtibatının bulunduğu kaydedildi.

Bülbül'ün, şüphelilerden Fevzi K. ile 119, Gönen K. ile 118, Yunus S. ile 117, Hüseyin Y. ile 110, Adem A. ile de 109 kez iletişim kurduğuna işaret edilen iddianamede, zanlının MASAK raporuna göre de FETÖ üyeleriyle para transferi gerçekleştirdiğinin belirlendiği aktarıldı.

İddianamede Bülbül'ün, FETÖ yöneticilerinden Mehmet Hanefi Sözen ile doğrudan veya dolaylı yoldan HTS irtibatı bulunan bin 970 kişilik grupta yer aldığı ve 3 firmada 19 şüpheli adayla iş yeri birlikteliğinin bulunduğu ifade edildi.

Bülbül'ün HTS kayıtlarında, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve kamuoyunda "FETÖ çatı davası" olarak bilinen davanın firari sanıklarından, FETÖ'nün "emniyet imamı" olduğu belirtilen Osman Hilmi Özdil ile 5 kez telefon irtibatı sağladığı belirtildi. Bülbül'ün telefonunda "ByLock" bulunduğu kaydedilen iddianamede, eşi Nurgül Bülbül'ün de iptal edilen 2010 KPSS Eğitim Bilimleri testinde 120'de 108 net, yenilenen sınavın aynı testinde ise 120'de 86 net yaptığı aktarıldı.

Kardeşi meslekten ihraç edildi

Sanık Ali Sert'in, iptal edilen KPSS'de yüksek puan almasına karşın tekrarlanan sınava girmediğine yer verilen iddianamede, KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin inceleme raporuna göre şüpheli Sert'in, genel kültür testindeki 11 numaralı soruda 100 şüpheliyle "yanlışta birleştiği" ifade edildi.

İddianamede, KPSS soruşturmalarındaki 10 şüpheli ile iş yeri birlikteliği olduğu aktarılan sanık Sert’in, diğer sanık Hasan Bülbül gibi örgüt yöneticilerinden Mehmet Hanefi Sözen ile doğrudan veya dolaylı yoldan HTS irtibatı bulunan grupta yer aldığı bildirildi.

FETÖ mensuplarının örgüt içi iletişim programı "ByLock"u kullananlar listesinde Sert'in de bulunduğu vurgulanan iddianamede, sanığın kardeşi Deniz Sert'in Denizli Emniyet Müdürlüğünde komiser yardımcısıyken Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildiğine yer verildi.

İddianameye göre, Hasan ve eşi Nurgül Bülbül ile Ali Sert, haklarındaki suçlamaları reddederek, FETÖ mensubu olmadıklarını ve suçsuz olduklarını beyan etti. AA

Diğer KPSS davaları

KPSS'ye ilişkin soruşturmaları yürüten Savcı Yücel Erkman, ilk davayı 230 kişi hakkında 25 Aralık 2015'te açmıştı. İddianamede, sınavdan önce soruların FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Ankara Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği görevlisi Berat Koşucu tarafından, Süleyman Mustafa İnanıcı aracılığıyla Yalvaç'taki sanık Baki Saçı'ya e-postayla gönderildiğine dair deliller üzerine başlatılan soruşturmada "örgüt" bağına da ulaşıldığı belirtilmişti.

KPSS soruşturmaları kapsamındaki ikinci davada 51 sanığa aynı suçlamalar yöneltilmişti. Üçüncü davada ise ÖSYM'nin soru hazırlama biriminde görevli 3 kişi sanık olarak gösterilmişti.

KPSS'ye ilişkin dördüncü davada 100, beşinci davada 91, altıncı davada 3, yedinci davada ise 105 sanık yer alıyor.