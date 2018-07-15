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Amaç birlik ve beraberliği daim kılmak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 2. yılında, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma programı düzenlendi

15 Temmuz 2018 Pazar 16:10
Amaç birlik ve beraberliği daim kılmak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 2. yılında, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Programa TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara Valisi Ercan Topaca, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve Ankara Müftü Vekili Ali Tümer tarafından edilen duanın ardından şehit kabirlerini tek tek ziyaret eden Yıldırım, şehit aileleriyle de bir araya geldi. 

Yıldırım, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, darbe gecesi Ankara'da şehadete ulaşan vatandaşların kabirlerine gelerek dua ettiklerini ve şehit yakınlarıyla bir araya geldiklerini belirtti. "Onların ruhunu şad ettik" diyen Yıldırım, 2 yıl geçmiş olmasına rağmen acıların tazeliğini koruduğunu dile getirdi. Yıldırım, şunları söyledi: "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız demiştik.

O gecede göğsünü her türlü alçak kurşuna karşı siper eden bu aziz milletin evlatları, bu inançla, bu kararlılıkla canlarını verdiler. 15 Temmuz şehitlerimiz ve vatanımızın savunmasında gece gündüz demeden fedakarca hayatını seve seve veren bütün şehitlerimiz, başta cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları olmak üzere rahmetle, şükranla bugün de tekrar anıyoruz. Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun. Amacımız 15 Temmuz ruhunu canlı bir şekilde tutmak, 81 milyonun kardeşliğini, birliğini, beraberliğini daim kılmaktır. Bir kez daha bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Ve buna benzer alçak hiçbir olayı bu milletin bir daha yaşamamasını Rabbimden niyaz ediyorum." HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
FetöşehitYıldırım
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